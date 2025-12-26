Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Бивш асистент в националния отбор на Франция е починал

Бивш асистент в националния отбор на Франция е починал

  • 26 дек 2025 | 17:56
  • 898
  • 0
Бивш асистент в националния отбор на Франция е починал

Бившият помощник-треньор на националния отбор на Франция Жан-Луи Гасе е починал на 72-годишна възраст, съобщиха от пресслужбата на Олимпик Марсилия, където той беше старши треньор през 2024 година. Причината за смъртта не се разкрива.

Гасе изведе Марсилия до полуфиналите на Лига Европа, където отборът загуби с 0:4 от италианския Аталанта. Гасе работи с френския национален отбор от 2010 до 2012 година като помощник на старши треньора Лоран Блан. По време на кариерата си той заемаше още треньорски позиции в Монпелие, Кан, Сент Етиен, Бордо и други.

От 2022 до януари 2024 година Гасе беше селекционер на националния отбор на Кот д'Ивоар. Той беше уволнен след груповата фаза на турнира за Купата на африканските нации през 2024-а, когато страната беше домакин. Домакините обаче продължиха напред като един от най-добрите трети отбори, класирали се за елиминационната фаза, и в крайна сметка спечелиха титлата под ръководството на асистента на Гасе - Емерс Фае.

Един месец след завръщането си във Франция, Гасе беше назначен за треньор на Олимпик Марсилия, но остана само четири месеца. Той се върна в Монпелие миналия сезон, но когато тимът беше на път към изпадане, беше уволнен през април. Гасет прекара по-голямата част от футболната си кариера в Монпелие, където баща му беше един от основателите на клуба.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Селекционерът на Конго обясни защо нападател на Нюкасъл остана извън състава

Селекционерът на Конго обясни защо нападател на Нюкасъл остана извън състава

  • 26 дек 2025 | 19:39
  • 361
  • 0
Салах изведе десет от Египет до втори успех на Купата на африканските нации

Салах изведе десет от Египет до втори успех на Купата на африканските нации

  • 26 дек 2025 | 19:26
  • 1360
  • 0
Слот посочи какво се е променило срещу Брайтън и как е убедил Екитике в детайл от играта

Слот посочи какво се е променило срещу Брайтън и как е убедил Екитике в детайл от играта

  • 26 дек 2025 | 18:23
  • 2069
  • 0
Сантандер дири заместник на Андреев

Сантандер дири заместник на Андреев

  • 26 дек 2025 | 18:17
  • 3906
  • 0
Ювентус ще бъде без Консейсао и Кабал за следващия си мач

Ювентус ще бъде без Консейсао и Кабал за следващия си мач

  • 26 дек 2025 | 17:45
  • 653
  • 0
Гуардиола похвали футболистите, каза дали е готов Родри и коментира Арсенал

Гуардиола похвали футболистите, каза дали е готов Родри и коментира Арсенал

  • 26 дек 2025 | 17:29
  • 2256
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 9163
  • 18
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 13223
  • 0
Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

  • 26 дек 2025 | 13:51
  • 8696
  • 53
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 6002
  • 30
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 7887
  • 0
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 17509
  • 0