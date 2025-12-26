Бивш асистент в националния отбор на Франция е починал

Бившият помощник-треньор на националния отбор на Франция Жан-Луи Гасе е починал на 72-годишна възраст, съобщиха от пресслужбата на Олимпик Марсилия, където той беше старши треньор през 2024 година. Причината за смъртта не се разкрива.

Гасе изведе Марсилия до полуфиналите на Лига Европа, където отборът загуби с 0:4 от италианския Аталанта. Гасе работи с френския национален отбор от 2010 до 2012 година като помощник на старши треньора Лоран Блан. По време на кариерата си той заемаше още треньорски позиции в Монпелие, Кан, Сент Етиен, Бордо и други.

L’Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce… pic.twitter.com/KeZgYHugeX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 26, 2025

От 2022 до януари 2024 година Гасе беше селекционер на националния отбор на Кот д'Ивоар. Той беше уволнен след груповата фаза на турнира за Купата на африканските нации през 2024-а, когато страната беше домакин. Домакините обаче продължиха напред като един от най-добрите трети отбори, класирали се за елиминационната фаза, и в крайна сметка спечелиха титлата под ръководството на асистента на Гасе - Емерс Фае.

Един месец след завръщането си във Франция, Гасе беше назначен за треньор на Олимпик Марсилия, но остана само четири месеца. Той се върна в Монпелие миналия сезон, но когато тимът беше на път към изпадане, беше уволнен през април. Гасет прекара по-голямата част от футболната си кариера в Монпелие, където баща му беше един от основателите на клуба.

Снимки: Imago