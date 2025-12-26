Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

В навечерието на Коледа и Нова година Sportal.bg потърси някои от известните привърженици на ЦСКА и Левски. Мнение дадоха голямата музикална звезда Йорданка Христова, която изпълнява химна на клуба от Борисовата градина "Сърца червени", и прочутият фронтмен на "Подуене блус бенд" Васил Георгиев - Кръпката.

"Пожелавам си през 2026 г. да отидем на новия стадион! Да сме живи и здрави, сигурна съм, че ще бъде страхотно съоръжение! Подкрепям изцяло новото ръководство. Поздравявам ги за това, че избраха Христо Янев, когото познавам много отдавна. Това е единият от двата гряха, които Гриша Ганчев има към ЦСКА. Трябваше да даде шанс Христо да продължи да води отбора след онзи сезон във "В" група. Другият грях е свързан с Десподов. Не знам точно какво е станало, но когато се върна, той вместо в ЦСКА отиде в Разград.

Но и на Ганчев не му беше никак лесно де, ЦСКА е дразнител за много хора в държавата. Това е най-успелият български отбор, с най-големите и световнопризнати български футболисти. Много хора не искат ЦСКА въобще да съществува. Това е истината. През 2026 г. пожелавам на отбора достойно представяне! В кръга на шегата, сърдита съм на Турицов. Заради онази дузпа, естествено. Не може да не я вкараш. Това беше шампионски момент.

ЦСКА е нещо специално! От дете съм фен на ЦСКА, знам ги всичките: Симолията, Тулата Ковачев, Ването Колев, Митата Якимов, който е българският бразилец. Направо настръхвам като се сетя агитката каква хореография направи за Митата на "Армията". Беше нещо впечатляващо. Феновете на ЦСКА са най-великите", каза Йорданка Христова.

"Искам да кажа на футболната синя България, а и не само на нея всъщност, че чалгата не прощава! Това е важно да се знае. Само рокендрол за синя България! Пожелавам на синия отбор шампионската титла, после още шампионски титли, които да празнуваме на "Герена" с рокендрол. Никаква чалга! Бъдете здрави, приятели! Весели празници! Дръжте се за рокендрола, той ще ви държи свежарки и свободни", заяви Васко Кръпката.

