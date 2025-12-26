Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Доскорошният старши треньор на Монтана и бивш капитан на ЦСКА Анатоли Нанков говори пред Sportal.bg в края на годината. Толята анализира периода, в който Земята направи още едно пълно завъртане по своята орбита около Слънцето. Участникът на Мондиал'98 призна, че не гледа оптимистично на процесите в родния футбол. Той обаче е положително настроен относно бъдещето на "червените" от Борисовата градина.

"Не съм голям оптимист за българския футбол. Говоря генерално. Националният отбор нямаше никакъв шанс в тази квалификационна група, това беше ясно на всички. Победата над Грузия в последния мач идва за самочувствие, тя е нещо положително. В повечето клубове у нас се работи на парче. Трябва да работим наистина за доброто на футбола и за развитието му, а не само да се говорят празни приказки.

Искам да обърна внимание, че Монтана, заедно със Славия и Септември (София), е един от малкото клубове, който дава шанс на повече българи. Всеки мач започвах с 6-7 български момчета, което мисля, че е добре за българския футбол.

За ЦСКА съм оптимист. Работи се така, както трябва. Няма какво да се лъжем - големият футбол се прави с много пари. Собственикът на ЦСКА инвестира милиони и се случват доста положителни неща. Нов стадион, база, терени, клубен магазин в центъра на София, феновете също откриха свой магазин, мобилно приложение, други активности и инициативи - всичко се прави по европейски модел. Вярвам, че ЦСКА ще се върне там, където му е мястото. На върха", заяви Анатоли Нанков.