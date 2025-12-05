Приказката на Кюрасао: Как най-малката държава на световни финали стигна до историческия Мондиал

Спечелването на място на Световното първенство по футбол е страхотна новина за всяка страна. Но когато си най-малката нация в света (с население от около 155 000 души), която се класира за първи път в историята си, и то без дори да имаш професионален шампионат, това е повод за спиране на целия живот в Кюрасао. Това разказа пред ESPN Brasil президентът на местната футболна конфедерация Гилберт Мартина.

„Никога преди не съм виждал нещо подобно. Имаше огромен парад, откакто пристигнахме миналата сряда (б.ред. - става въпрос за 19 ноември, денят след класирането на Мондиала). Шествието тръгна от летището до столицата Вилемстад, премина през главните пътища на острова и завърши с официално тържество на голям площад с министър-председателя и министъра на спорта, културата, науката и образованието“, сподели той.

Curaçao: Como um país que não tem futebol profissional se classificou para a Copa do Mundo?



➡️ https://t.co/NDqBgAGTtt #FutebolnaESPN #ESPN2026

Кюрасао е остров с площ от 444 кв. км, разположен в Карибско море. Той е част от Кралство Нидерландия със статут на автономна държава. Това обяснява защо почти всички играчи, които извоюваха класирането след равенство 0:0 с Ямайка, са родени в страната на лалетата.

На острова няма професионален футбол. Нещо повече, Кюрасао прекарва почти две години и половина без какъвто и да е местен футбол по време на квалификационния цикъл за Световното първенство в Канада, Мексико и САЩ.

CURAÇAO HAVE MADE THEIR FIRST-EVER WORLD CUP 🇨🇼💙



An amazing moment for the Blue Wave. With a population of just 150,000, they shatter Iceland's record (350k in 2018) to become the smallest nation to ever qualify for the World Cup.

"Имаше много предизвикателства от гледна точка на управлението. ФИФА назначи Комитет по нормализация през август 2024 г., за да възстанови реда във федерацията. Имаше толкова много проблеми, толкова много конфликти, толкова много битки, толкова много его. Местният футбол беше спрян за почти две години и половина. Можете ли да си представите в Бразилия да няма местен футбол? Мисля, че столиците и всички големи градове щяха да бъдат подпалени, защото това е религия“, оплака се президентът.

Гилберт Мартина поема ръководството на конфедерацията през април 2025 г. "Едно от първите неща, които направих, беше да донеса мир, структура и спокойствие, да подготвя всичко, така че националният отбор да може да се съсредоточи върху резултатите на терена. И видяхме какво се постигна, когато имаш структура, когато си в мир, когато всички предварителни условия са налице – тогава те наистина могат да се концентрират върху играта“, заяви той.

Освен завръщането на аматьорския футбол, неговото ръководство иска да създаде и истинско първенство. „Това е една от целите в нашия стратегически план. В рамките на 4 до 5 години да развием професионална лига, така че тук да играят професионални футболисти. Наистина искаме да развием капацитета на съдиите, треньорите, играчите, клубовете, за да растем заедно. Едно слабо звено във веригата може да я скъса цялата“, обяснява Мартина.

Според ръководителя стратегията за справяне с липсата на футбол в страната е била именно да се разчита на „родината-майка“. „Знаем, че Нидерландия има богата култура и история във футбола, отлични футболни школи като Аякс, ПСВ, Фейенорд. Така че защо да не се възползваме от това кралство?“, попита риторично той.

CURAÇAO BECOME THE SMALLEST COUNTRY TO EVER QUALIFY FOR THE WORLD CUP!



The nation of just 156,115 people have surpassed Iceland as the smallest ever nation to ever make it to the biggest tournament on the planet 👏🇨🇼

Проектът стартира през 2003 г. с набирането на играчи, които имат право да играят за Кюрасао, за да се сформира солиден отбор – нещо, което проработи, тъй като тимът завърши квалификациите непобеден. Освен това Гилберт Мартина посочи холандския треньор Дик Адвокаат като тайната на успеха.

„Един от най-добрите, ако не и най-добрият треньор в Холандия, когато трябва да се справиш с квалификации, което означава, че трябва да играеш много ориентирано към резултатите, където загубата на един мач може да бъде скъпа. Затова трябва да имаш треньор, който може да наложи манталитет на победител. Това е неговата специалност", казва президентът на федерацията на Кюрасао Мартина.

Той вече е уведомил наставника за очакванията към отбора на най-големия футболен форум в света. „Не отиваме на Световното първенство само за три мача. Отиваме, за да се класираме поне за втория кръг".

Гилберт обаче осъзнава трудностите, които съперниците ще предложат. Той дори призна, че предпочита Кюрасао да играе в зона КОНКАКАФ, отколкото в КОНМЕБОЛ. „Нямаме нивото да се състезаваме с Бразилия, Аржентина... Може би срещу Колумбия или Боливия“, шегува се той.

Време е за жребия за Мондиал 2026

Въпреки това шефът на федерацията уверява, че Кюрасао няма да се предаде лесно на Мондиала, защото „искаме да покажем на света, че размерът няма значение, когато имаш цел“. "Това е постижение, което ще насърчи манталитета, че размерът няма значение, ресурсите нямат значение, стига да имаш мечта, стига да имаш дисциплина, стига да си готов да работиш усилено“, започна Гилберт.

"Ние сме една миниатюрна нация, но с голяма цел и млад дух, която е способна да постига велики неща“, завърши президентът на футбола в Кюрасао. Най-малката страна в историята, класирала се за Мондиал, ще научи съперниците си догодина след броени часове, когато ще се тегли жребия.