САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят Световното догодина, комисарят на МЛС хвали развитието на футбола в страната

САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят страната по време на Световното първенство по футбол през 2026 година, се казва в изявление на Държавния департамент.

„САЩ очаква около 10 милиона посетители от чужбина. Световното първенство ще генерира 30 милиарда долара за американската икономика и ще създаде 200 000 работни места“, заявиха от Държавния департамент в социалните мрежи.

Преди това държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта, че притежаването на билети за Световното първенство не гарантира американски визи за чуждестранни граждани. Въпреки това, както посочи президентът на САЩ Доналд Тръмп, консулските служители на САЩ ще дадат приоритет на интервютата с желаещите да пътуват до Мондиала. За да увеличат шансовете си за получаване на виза своевременно, американският лидер посъветва да кандидатстват за документа възможно най-скоро.

Световното първенство през 2026 г. ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли.

Междувременно комисарят на Мейджър Лийг Сокър (МЛС) - Дон Гарбър, твърди, че пристигането на елитни играчи като Лионел Меси е помогнало на спорта да се заеме централно място в САЩ, съобщава агенция „Ройтерс“. Най-популярните спортове в страната са американският футбол, бейзболът и баскетболът, а футболът остава на заден план.

Според Гарбър обаче, през последните години има сериозен прогрес в тази насока, отчасти благодарение на идването на Меси през 2023 г., когато той се присъедини към Интер Маями.

„На терена, нашето първенство е по-глобално от всякога. Имаме играчи от 80 различни държави. Повече от която и да е лига в който и да е спорт в по света. И глобални суперзвезди, както знаем, избират да играят в МЛС“, заяви той по време на пресконференция.

Гарбър постави фокуса върху финала на МЛС Къп във Флорида, в който Интер Маями на Меси ще посрещне Ванкувър Уайткапс с друг носител на трофея от Световното първенство - Томас Мюлер. "Най-великият играч на всички времена Лионел Меси ще се изправи срещу друг шампион от Световното първенство и един от футболистите с най-много трофеи - Томас Мюлер. Надявам се, че ще бъде епичен финал за МЛС Къп“, добави американецът.

„Сега футболът е вторият най-гледан спорт в САЩ сред хората до 40-годишна възраст, единствено зад американския футбол. Това е невероятно постижение за футболната общност тук в страната. По средата сме на драматична смяна на поколенията - футболът вече е американско забавление“, каза Гарбър.

Жребият за Световното първенство, на което САЩ е домакин, заедно с Канада и Мексико, предстои тази вечер във Вашингтон.

