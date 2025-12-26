Слот посочи какво се е променило срещу Брайтън и как е убедил Екитике в детайл от играта

Петте гола на нападателя на Ливърпул Юго Екитике в четири мача подсказват, че той започва да се справя с Висшата лига, но старши треньорът Арне Слот призна че е трябвало да го пресира толкова, за да достигне сегашните си нива.

22-годишният футболист отбеляза в първите си три участия след трансфера от Айнтрахт Франкфурт, но пристигането на Александър Исак за 125 милиона британски лири открадна част от славата му. Впоследствие трудностите на отбора на терена повлияха на формата му. Но с отсъствието на Исак от игра в продължение на няколко месеца, както и на Мохамед Салах заради Купата на африканските нации, френският национал носи по-голяма отговорност. И продължаващата му адаптация към английския футбол, по-специално от гледна точка на физическата му подготовка, дава дивиденти в настоящата му форма - въпреки че Слот казва, че играчът е трябвало да бъде убеден, че това е в негов интерес.

„Той положи много упорит труд, за да достигне това ниво на физическа подготовка, на което се намира в момента“, каза нидерландецът. „Отне малко време да го убедим, че всичко това всъщност е необходимо, за да стане по-силен, но той винаги го правеше, не винаги с усмивка на лице, но работеше наистина усилено, за да влезе във форма както на терена, така и извън него. Опитах се да го убедя, че колкото по-добре защитаваш при статични положения, толкова по-голям е шансът да вкараш гол от другата страна на терена, защото ако си 0:0, е по-лесно да вкараш гол, отколкото ако си с 0:1. Може да звучи странно, но това се случва с енергийните нива на противниковия отбор. За да можем ние и той да вкарваме голове, е важно да не допускаме от статични положения. Той е готов да влезе в програмата, с която се сблъскваме сега, но не е единственият номер девет, който имам. Федерико Киеза също може да играе на тази позиция“, добави Слот.

Преди домакинството на последния в класирането Уулвърхамптън "червените" са в серия от шест двубоя без загуба (четири победи, две равенства) и изглежда, че са се справили добре след девет поражения в 12 срещи. Слот обаче не смята, че е имало голяма разлика в представянето им през тези две серии.

„Основното нещо, което се е променило, е, че освен второто полувреме срещу Брайтън (победата с 2:0 на 13 декември), не сме допуснали толкова много положения, колкото в серията, която имахме преди“, добави той.

„Мисля също, че имахме малко повече късмет, отколкото в предишните мачове, защото играхме двубои, в които бяхме много по-добри от другите отбори. В последния срещу Тотнъм (победа с 2:1 миналата събота) не мисля, че имахме много повече шансове срещу тях, а срещу Брайтън също беше равностойно, а тези два спечелихме. Много пъти сме имали толкова лош късмет с резултата, почти всеки път, но в последните два двубоя не бих казал, че не го заслужавахме, но те бяха по-равностойни от много други, които сме играли и сме загубили“, завърши Арне Слот.

