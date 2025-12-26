Ювентус ще бъде без Консейсао и Кабал за следващия си мач

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети няма да може да разчита на крилото Франсиско Консейсао и на защитника Хуан Кабал за утрешната визита на Пиза, съобщават италианските медии.

Двамата и днес са тренирали индивидуално поради своите леки контузии, заради което се очаква да не пътуват за предстоящия мач. Кабал пропусна и успеха с 2:1 над Рома, докато Консейсао получи травма през второто полувреме на въпросния двубой, в който именно той откри резултата. От друга страна, халфът Уестън Маккени е преодолял физическия си проблем от последните дни и днес е наравно със съотборниците си. Същото важи за защитника Бремер и крилото Едон Жегрова, които също имаха оплаквания след последната среща. Така и тримата ще бъдат на разположение на Спалети за съботното гостуване.

