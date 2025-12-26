Популярни
  Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 538
  • 0
Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев даде мнение пред Sportal.bg в края на 2025 г. Специалистът заяви категорично, че през пролетта "железничарите" ще бъдат по-силни. Бившият старши треньор на Левски коментира и шансовете на "сините" да спечелят шампионската титла.

"Годината беше добра, в последните осем мача от първенството имаме само една загуба. Надявам се през следващата година да продължим възходящата линия. Мога да кажа, че със сигурност през пролетта Локомотив ще бъде по-силен. Да, казвам го. Искам да спомена и друго - напоследък се прокрадва в някои медии, че целта пред отбора е да достигне до европейските турнири, което не отговаря на истината - такова нещо не е поставяно от ръководството към треньорския щаб, нито от треньорския щаб към футболистите.

14 Локомотив (София) 3:2 Ботев (Пловдив)

Целта е да сме в първата осмица на класирането. Вече за догодина е възможно да погледнем към Европа, но има време дотогава. Ако питате мен, най-добре е отборите в шампионата да са десет на брой. Това е най-добрият вариант.

Мисля, че в последните три-четири години националният отбор поддържа сравнително еднакво ниво, което за съжаление е ниско. За шампионската титла мисля, че всичко си зависи от Левски. Имат добра преднина, заслужена е, все пак изминаха 19 кръга. Лудогорец не е свикнал да изостава с толкова точки, топката е у Левски", каза Станислав Генчев.

