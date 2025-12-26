Селекционерът на Конго обясни защо нападател на Нюкасъл остана извън състава

В националния отбор на Демократична Република Конго не съжаляват, че Йоан Уиса е отпаднал от състава за финалите на Купата на африканските нации и се надяват той да бъде в топ форма за плейофите на Световното първенство през март. Селекционерът Себастиен Десабре каза, че това е било трудно решение и че Уиса е разочарован, че не е на турнира в Мароко, но отсъствието му е в най-добрия интерес както за него самия, така и за националния отбор.

29-годишният Уиса получи контузия на коляното, играейки за конгоанците срещу Сенегал в квалификационен мач за Мондиала в началото на септември, като се завърна на терена с новия си клуб Нюкасъл едва преди три седмици като резерва при победата над Бърнли. Оттогава той записа още две участия като резерва във Висшата лига и беше титуляр и вкара гол при победата на четвъртфиналите за Купата на лигата над Фулъм миналата седмица, което повдига въпроса дали конгоанците съжаляват, че не са го избрали за турнира в Мароко.

„Поддържахме тясна връзка с медицинския щаб на Нюкасъл през последните месеци и взехме решението внимателно да спазваме медицинските протоколи и да не оказваме натиск върху него да се завърне твърде рано“, каза Десабре на пресконференция преди двубоя за Купата на нациите срещу Сенегал в Танжер в събота.

„В крайна сметка взех решението да го оставя извън отбора, за да се възстанови правилно, защото имаме нужда от него в най-добрата му форма. Беше трудно решение и знам, че е разочарован, че не е тук със съотборниците си, но разбира ситуацията“, добави треньорът на ДР Конго.

Конгоанците играят срещу Сенегал в събота във втория си мач от група D - дългоочакван сблъсък, след като двата отбора се срещнаха в квалификациите за шампионата на планетата преди три месеца.

Сенегал постигна победа над ДР Конго с 3:2 като гост в Киншаса, като изоставаше с два гола и си осигури място на финалите на Световното първенство догодина в Канада, Мексико и САЩ. Но оттогава конгоанците спечелиха плейофите през ноември и сега са на един мач от това да се класират за Мондиала. През март те ще играят срещу Ямайка или Нова Каледония за място на финалите през 2026-а.

„Футболистите се радват да играят на финалите за Купата на нациите, а след това може би . . . след шест месеца и на Световното първенство“, добави Десабре, цитиран от Ройтерс.

„Постигнахме много през последните месеци, като победихме Камерун и Нигерия в плейофите за Световното първенство, и имаме добър технически капацитет в отбора си. Показахме, че сме способни да постигаме резултати срещу най-добрите отбори в Африка“, каза още той.

Снимки: Gettyimages