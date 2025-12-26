Популярни
Сантандер дири заместник на Андреев

  • 26 дек 2025 | 18:17
Сантандер дири заместник на Андреев

Расинг Сантандер се оглежда на тържището за футболисти, в опит да намери подходящ заместник на Пламен Андреев, съобщава испанският "АС". Към днешна дата не е ясно какво ще бъде следващото стъпало в кариерата на 21-годишния софиянец, който е собственост на нидерландския гранд Фейенорд.

Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

Юношата на Левски премина в Сантандер през лятото под наем от Ротердам, но предимно е резерва в испанския тим. Преди няколко дни излезе информация в Полша, че Лех (Познан) е близо до привличането на българския вратар. Пламен Андреев може да бъде преотстъпен на полския шампион с опция за закупуване. Нашенецът има договор с Фейенорд до лятото на 2029 г.

