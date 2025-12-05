Популярни
Журналисти висят с часове под снега във Вашингтон в очакване на жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 17:42
  • 554
  • 0
Журналисти изразиха сериозно недоволство в социалните мрежи от организацията, предшестваща очаквания само след няколко часа жребий за груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада следващата година. Американската служба “Сикрет сървис”, която отговаря за охраната на президента и други високопоставени личности от местната политика, провежда изключително детайлно претърсване, а стотици представители на медии са принудени да стоят с часове под валящия сняг във Вашингтон пред Центъра “Кенеди”, където ще се състои церемонията.

Време е за жребия за Мондиал 2026
От ФИФА са в невъзможност да се намесят в ситуацията, тъй като тази процедура не е под юрисдикцията на световната футболна централа. Една от основните причини е за създалата се ситуация е, че на жребия ще присъства президентът на САЩ Доналд Тръмп. Очакванията са той да участва лично в тегленето на жребия, а от ФИФА дори ще му връчат първата по рода си “Награда за мир” за “изключителни действия за мир и единство”, както оповестиха от централата.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино нееднократно демонстрира изключително близки отношения с Тръмп и обяви създаването на отличието през ноември 2025 година, малко след като американският президент не получи Нобеловата награда за мир, за която активно лобираше.

