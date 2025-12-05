Журналисти висят с часове под снега във Вашингтон в очакване на жребия за Мондиал 2026

Журналисти изразиха сериозно недоволство в социалните мрежи от организацията, предшестваща очаквания само след няколко часа жребий за груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада следващата година. Американската служба “Сикрет сървис”, която отговаря за охраната на президента и други високопоставени личности от местната политика, провежда изключително детайлно претърсване, а стотици представители на медии са принудени да стоят с часове под валящия сняг във Вашингтон пред Центъра “Кенеди”, където ще се състои церемонията.

Време е за жребия за Мондиал 2026

🚨 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡, 𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗔𝗨 𝗦𝗢𝗥𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗡𝗘 𝗗𝗘́𝗠𝗔𝗥𝗥𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 ! 🥶



Cela fait 2h, que le « secret service » fouille les sacs des journalistes.… pic.twitter.com/lgWjXByMLk — Actu Foot (@ActuFoot_) December 5, 2025

От ФИФА са в невъзможност да се намесят в ситуацията, тъй като тази процедура не е под юрисдикцията на световната футболна централа. Една от основните причини е за създалата се ситуация е, че на жребия ще присъства президентът на САЩ Доналд Тръмп. Очакванията са той да участва лично в тегленето на жребия, а от ФИФА дори ще му връчат първата по рода си “Награда за мир” за “изключителни действия за мир и единство”, както оповестиха от централата.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино нееднократно демонстрира изключително близки отношения с Тръмп и обяви създаването на отличието през ноември 2025 година, малко след като американският президент не получи Нобеловата награда за мир, за която активно лобираше.

A joyous one for those who HATE the media: hour queue to get in in the snow due to the Secret Service pic.twitter.com/pWKyCpcgln — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) December 5, 2025