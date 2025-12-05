Меси посочи кои ще са конкурентите на Аржентина на Световното, пропусна Португалия и Роналдо

Капитанът на Аржентина Лионел Меси посочи няколко отбора като най-сериозните препятствия за гаучосите по пътя към защитата на световната им титла. Ла Пулга отличи селекциите на Испания, Франция, която аржентинците победиха на финала в Катар, Англия и Бразилия. Случайно или не, Меси обаче пропусна да постави Португалия на Кристиано Роналдо сред фаворизираните тимове на турнира в САЩ, Канада и Мексико.

„Има много добри отбори като Испания, отново Франция, Англия, Бразилия, която отдавна не е печелила, Германия. Много е трудно, но ще се борим, ще дадем всичко от себе си“, каза Меси пред ESPN.

Според букмейкърите отборът на Португалия, който през тази година спечели Лигата на нациите, е на шесто място сред потенциалните победители на Мондиал 2026. Преди “мореплавателите” са Испания, Англия, Франция, Бразилия и Аржентина.

Лео Меси: Греда, дузпа... всичко може да ни спре за нова световна титла