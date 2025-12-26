Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

В студиото на Sportal.bg бившият футболист на Левски Нико Петров направи задълбочен тактически анализ на полусезона на „сините“ под ръководството на Хулио Веласкес. Разговорът се фокусира върху европейските мачове като отправна точка за игровата идея на испанския специалист, начина, по който тя се пренася в българското първенство, както и върху породилите множество коментари ротации в загубата от Славия.

„Нека уточним първо каква е идеята на самото предаване. Хората да се абстрахират от това, че имам някакво минало с Левски още като дете, след това като съм бил свързан по някакъв начин с клуба – дали като анализатор, дали като футболист. Мислейки по този начин, хората очакват да казвам само положителни неща. Напротив – нашето предаване трябва да служи на обикновения човек да разбира по-добре какво прави Левски на терена", започна Нико.

Той подчерта, че именно европейските двубои са показали най-ясно търсеното лице на отбора при Веласкес.

„Мачовете в Европа бяха черешката на представянето на Левски при Хулио Веласкес. Там Левски най-много показа лицето, което той иска да вижда. Можеш да се сравняваш с отбори като Брага, а не с такива, които са в долната част на класирането в родния шампионат, където Левски постигна внушителни резултати като победи."

Анализът му започна конкретно от двубоя срещу Брага в Португалия и начина, по който „сините“ са противодействали на силен и опитен европейски съперник.

„По-силното нещо като замисъл за Левски, когато играе срещу такъв силен отбор, е да противодейства. Противодействайки, Левски взаимстваше и от Брага, и от АЗ Алкмаар – начина, по който тези два отбора играеха, за да може Левски с тези прийоми да играе в българското първенство, когато трябва да е доминиращият отбор“

„Брага изнасяха топката с трима – нещо, което Левски впоследствие използва в българското първенство. Имаха и двама силно изразени опорни полузащитници, единият от които бе краен бранител, който влизаше в средата, както Майкон. Хулио Веласкес противодействаше на тези опорни полузащитници с вкарването на двете крила – Ради Кирилов и Марин Петков“, обясни бившият полузащитник на „сините“.

По думите му това освобождава ключови зони за халфовата линия на Левски.

„Така оставяше Сангаре и Евертон Бала да противодействат на тримата разиграващи на Брага и освобождаваше опорните полузащитници на Левски да пазят хората в полупространствата. Търдин и Костадинов са на позициите между бек и централен защитник“, допълни той.

Нико направи паралел и с мачове от родното първенство, включително срещу втория ЦСКА 1948, където същите принципи са били приложени.

„В момента, в който Левски премести топката отляво надясно, Майкон влизаше навътре, за да стане един от двамата в полупространствата. В този момент Георги Костадинов слизаше на негово място, за да образува линията на тримата изнасящи топката“

Той отдели внимание и на честите въпроси около използването на централен защитник като краен.

„Играе ли Жоро Костадинов, това означава, че двамата крайни защитници през целия сезон бяха скоростните играчи. Когато той не играе, тримата отзад се образуват с един централен защитник, поставен като краен – Макун отляво или Серафимов отдясно. Това е обяснение за хората, които се чудят каква е тази идея“

Нико Петров обърна внимание на това как Левски принуждава своя съперник да се прибере в своята половина, следвайки европейския футболен модел.

"По-рано видяхме колко футболисти изпращаха в половината на Левски отборите на Брага и АЗ Алкмаар, а сега виждаме как Левски в България прави същото. Достатъчно е да се погледне колко играчи са разположени в половината на ЦСКА 1948. По този начин съперникът е предразположен сам да се прибере по-дълбоко и да приеме играта. Майкон влиза в едно от полупространствата, другото е заето от Сула, а ширината се осигурява от Ради Кирилов от едната страна и Камдем от другата. В тази зона се намира и Карл Фабиен. Ситуацията е идентична с това, което Брага правеше срещу Левски – Хулио Веласкес се опитва да наложи европейски модел на игра на българска сцена."

Към края на анализа Нико се върна и към множеството ротации в загубения мач със Славия – тема, която предизвика сериозни реакции.

„Хората си мислят, че това се е случило в един-единствен мач и изглеждаше адски нелогично. Затова правим сравнение със съставите през сезона, за да се види, че Веласкес го прави често. Когато обаче има резултати, никой не обръща внимание“, каза бившият футболист на Левски.

Петров посочи и конкретни примери за подобни решения в ключови европейски мачове.

„Мачът с АЗ Алкмаар беше с изключителна важност, а отново виждаме Цунами централен защитник, Рупанов на върха, Бала зад нападателя, при положение че имаш Сула. Сула е резерва, Сангаре е резерва. Двойката опорни полузащитници – Асен Митков и Търдин, същата като срещу Славия.“

В заключение можем да обобщим, че Левски при Хулио Веласкес следва ясна игрова логика, силно повлияна от европейските тенденции, а решенията, които понякога изглеждат странни за публиката, имат своята тактическа основа.