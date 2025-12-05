Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Тръмп похвали шефа на ФИФА, двамата отново демонстрират близки отношения

Тръмп похвали шефа на ФИФА, двамата отново демонстрират близки отношения

  • 5 дек 2025 | 18:08
  • 185
  • 0
Тръмп похвали шефа на ФИФА, двамата отново демонстрират близки отношения

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отдаде значимото на президента на ФИФА Джани Инфантино преди жребия за Световното първенство по футбол през 2026 година във Вашингтон, като похвали организацията на най-голямото спортно събитие в света от страна на футболния ръководител.

През последните месеци Инфантино беше критикуван от някои наблюдатели, които го обвиняват, че се е сближил прекалено с Тръмп, чиято администрация пое важна роля в подготовката на САЩ за това, което ще бъде най-голямото и логистично предизвикателно Световно първенство в историята.

Футболният шеф присъства на встъпването в длъжност на Тръмп през януари и преди това е заявявал, че американският лидер заслужава световно признание за ролята си в посредничеството за прекратяване на огъня в Близкия изток.

Журналисти висят с часове под снега във Вашингтон в очакване на жребия за Мондиал 2026
Журналисти висят с часове под снега във Вашингтон в очакване на жребия за Мондиал 2026

ФИФА планира да представи своя собствена награда за мир по време на церемонията по тегленето, като американският президент е очакваният носител. Забелязвайки Инфантино сред публиката по време на церемония във Вашингтон, отбелязваща подписването на мирен договор между Руанда и Демократична република Конго, Тръмп го поздрави за това, което той определи като рекордно търсене на билети за първото Световно първенство с 48 отбора, домакинствано съвместно от САЩ, Канада и Мексико.

„Джани, много ти благодаря. Свърши фантастична работа, страхотен лидер в спорта и страхотен джентълмен“, каза Тръпм, цитиран от агенция Ройтерс.

Отборите ще научат съдбата си в груповата фаза по-късно в Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ по време на жребий за турнира, който ще се състои в три държави и 16 града - от Ванкувър до Мексико Сити.

Тръмп твърди, че билетите се разпродават с невиждани досега темпове.

„Мога да ви съобщя, че сме продали повече билети от която и да е държава по света на този етап“, каза той, добавяйки, че търсенето вече е „счупило всички рекорди“.

Над един милион билети са закупени досега от фенове от 212 държави, съобщиха от ФИФА през миналия месец.

Президентът на ФИФА Инфантино ще бъде начело на организацията на трето Световно първенство за мъже след Русия 2018 и Катар 2022. 

