  3. Тухел: По-уверен съм от всякога, че този отбор на Англия може да спечели световната титла

Селекционерът на английския национален отбор Томас Тухел може да остави резервните си футболисти в съблекалнята по време на мачовете от Световното първенство. Целта е те да бъдат предпазени от екстремните температури по стадионите в Северна Америка през летните месеци.

„Ако това би помогнало на играчите по-късно в мача, трябва да го обмислим. На никого не му харесва, защото играчите трябва да са отвън, да усещат енергията и да пренесат своята на съотборниците си на терена. Видях това да се практикува по време на Световното клубно първенство. Надявам се, че ще можем да го избегнем“, коментира германският специалист в интервю пред BBC Sport.

Горещините бяха основен повод за притеснение по време на Световното клубно първенство през това лято. Медицинските експерти и организациите на футболистите изявиха притеснения относно влиянието на жегата, дехидратацията и по-бавното възстановяване на играчите.

Томас Тухел призна, че това би било проблематично за футбола на най-високо ниво, казвайки че би се намалил интензитетът в мачовете по време на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

„Не можеш да играеш същия футбол при 45 градуса, какъвто можеш при 21. Трябва да се адаптираме и да подготвим състезателите възможно най-добре“, заяви той.

Въпреки потенциалните трудности 52-годишният треньор се изказа оптимистично по адрес на отбора си.

„По-уверен съм от всякога, че този отбор може да спечели надпреварата, тъй като сме станали все по-задружни и по-силни. Идваме с най-високата цел“, каза Тухел.

Англия спечели всеки един от осемте си квалификационни двубоя, вкарвайки 22 гола без да допусне нито един в своята врата. Страната е в първа урна за жребия, което означава, че е сред четирите най-високо поставени и няма да срещне Франция, Испания или Аржентина преди полуфиналите в турнира, стига и четирите отбора да спечелят групите си.

„Трябва да изчакаме жребия, но имаме ясна идея срещу кого искаме да играем. Все по-близо сме. Мисля, че ставаме по-силни. Целта е през юни да пристигнем със силен състав, най-важен за нас е отборният дух“, добави германецът.

Жребият за Световното първенство предстои тази вечер и в него Англия ще научи опонентите си за турнира, започващ на 11 юни в Мексико Сити.

