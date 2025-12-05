Ясен е мачът на откриването на Мондиал 2026

Жребият за груповата фаза на Световното първенство през следващата година определи Мексико и Южна Африка да открият турнира с мач на 11 юни 2026 година на стадиона “Ацтека” в Мексико Сити. Двубоят ще бъде своеобразно дежа вю, след като двата тима дадоха старт и на Мондиал 2010 година, когато пък южноафриканците бяха домакини и на старта трябваше да се изправят срещу “ацтеките”, а срещата завърши 1:1. Другият тим, който бе изтеглен в тази група до момента, е Южна Корея. Мексико се класира автоматично за Мондиал 2026 като един от трите домакина на турнира. Южна Африка от своя страна спечели своята Група Ц от квалификациите в зона Африка.

The opening match of #FIFAWorldCup 2026:



Mexico v South Africa — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025

