Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ясен е мачът на откриването на Мондиал 2026

Ясен е мачът на откриването на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 20:55
  • 3108
  • 2
Ясен е мачът на откриването на Мондиал 2026

Жребият за груповата фаза на Световното първенство през следващата година определи Мексико и Южна Африка да открият турнира с мач на 11 юни 2026 година на стадиона “Ацтека” в Мексико Сити. Двубоят ще бъде своеобразно дежа вю, след като двата тима дадоха старт и на Мондиал 2010 година, когато пък южноафриканците бяха домакини и на старта трябваше да се изправят срещу “ацтеките”, а срещата завърши 1:1. Другият тим, който бе изтеглен в тази група до момента, е Южна Корея. Мексико се класира автоматично за Мондиал 2026 като един от трите домакина на турнира. Южна Африка от своя страна спечели своята Група Ц от квалификациите в зона Африка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

  • 5 дек 2025 | 19:40
  • 1085
  • 5
Ковач за Хофенхайм: В изключителна форма са

Ковач за Хофенхайм: В изключителна форма са

  • 5 дек 2025 | 19:05
  • 427
  • 0
Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 24236
  • 71
Нападател на Рома ще получи последен шанс да избегне прекратяване на своя наем

Нападател на Рома ще получи последен шанс да избегне прекратяване на своя наем

  • 5 дек 2025 | 18:38
  • 1718
  • 0
В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

  • 5 дек 2025 | 18:37
  • 828
  • 0
„Моят отбор“ след 14-ия кръг: Салах пак на пейката, Холанд се събуди с гръм и трясък

„Моят отбор“ след 14-ия кръг: Салах пак на пейката, Холанд се събуди с гръм и трясък

  • 5 дек 2025 | 18:15
  • 637
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 24236
  • 71
Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 37636
  • 106
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 5448
  • 7
Звезда и Барса се надлъгват в Белград

Звезда и Барса се надлъгват в Белград

  • 5 дек 2025 | 21:24
  • 2079
  • 0
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 12344
  • 26
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 20749
  • 15