Салах изведе десет от Египет до втори успех на Купата на африканските нации

Египет надделя с минималното 1:0 над Южна Африка във втория мач на двата тима на Купата на африканските нации. Единственото попадение бе дело на Мохамед Салах (45’) от дузпа, а победата за “фараоните” е още по-ценна, тъй като те играха цяло второ полувреме с човек по-малко след изгонването на Мохамед Хани (45+2’). Това бе втори пореден успех за тима на Хосам Хасан, след като само преди няколко дни те спечелиха с 2:1 над Зимбабве.

Играчите на Египет бяха доста по-активния тим през първата част, когато създадоха и своите ситуации в двубоя. В средата на първата част Омар Мармуш стреля опасно от фал, пращайки топката до лявата греда, но не сполучи. Повечето вълнуващи моменти се случиха в края на първата част. В 39-ата минута Мохамед Салах проби в наказателното поле и бе ударен в лицето от бранител. Първоначално реферът подмина ситуацията, но впоследствие получи сигнал от ВАР и след преглед на положението посочи бялата точка, но решението все пак бе дискусионно. Именно Салах застана зад топката и реализира, стреляйки в средата на вратата.

Само три минути по-късно пък Мохамед Хани направи необмислено нарушение край тъчлинията и получи втори жълт, съответно червен картон, а “фараоните” останаха с човек по-малко.

Очаквано играчите на Хосам Хасан се върнаха в по-задни позиции да бранят преднината си. Футболистите на Южна Африка очаквано се активизираха, но трудно достигаха до някакви по-сериозни положения. В 70-ата минута Тебохо Мокоена стреля опасно, но прати кълбото над напречната греда. Египтяните поискаха втора дузпа на своята сметка десет минути преди края на игра с ръка в пеналта на противника, но не я получиха. Другата до голяма степен ключова ситуация в срещата дойде в добавеното време, когато реферът отново получи сигнал от ВАР да прегледа положение за дузпа, този път в полза на южноафриканския тим, но този път решението му отново бе, че нарушение няма, а “фараоните” се поздравиха с успеха.

Следвай ни:

Снимки: Imago