
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 7709
  • 2

За милиони футболни фенове по света 26 декември – Boxing Day – вече не е просто дата в календара, а е синоним на футбол от Премиър лийг.

Докато повечето големи европейски първенства прекъсват програмата си по време на Коледа и Нова година, в Англия подходът е точно обратният – празничният период е изпълнен с пълен кръг шампионатни срещи. С времето този безмилостен график превърна “Боксинг дей” в една от най-разпознаваемите традиции в английския футболен календар.

За привържениците денят има свой собствен ритъм. След коледните празненства много фенове прекарват Boxing Day у дома, наслаждавайки се на останалата храна от предния ден и гледайки поредица от мачове от Висшата лига един след друг.

Тази година обаче празничната традиция ще изглежда поразително различно. За сезон 2025 е насрочен само един двубой от Висшата лига на Boxing Day – рядко явление в историята на турнира. Единственият мач ще бъде между Манчестър Юнайтед и Нюкасъл Юнайтед на „Олд Трафорд“, с начален час 22:00 българско време.

Самият празник има дълбоки исторически корени във Великобритания. Boxing Day се отбелязва в деня след Коледа и официално е признат като официален почивен ден, което означава, че повечето бизнеси не работят, а много служители получават почивка или възможност да използват допълнителен ден отпуск по-късно.

Терминът „Boxing Day“ датира от 1833 година, когато е използван за първи път от писателя Чарлз Дикенс, въпреки че празникът е официално признат от 1871 г. Името произлиза от традицията работодателите да раздават кутии с коледни подаръци на служителите си, особено на прислугата и домашните работници, които е трябвало да работят на самия Коледен ден.

Макар първоначалната цел на празника до голяма степен да е избледняла – като благотворителните инициативи днес обикновено се провеждат преди Коледа – в съвременна Великобритания Boxing Day се свързва основно с две неща: пазаруване и спорт. Футболът, и по-специално Премиър лийг, се е превърнал в най-трайната му атракция.

Връзката между Boxing Day и английския футбол води началото си още от първия сезон на Футболната лига през 1888 г., когато Дарби Каунти се изправя срещу Болтън Уондърърс, а Уест Бромич Албиън приема Престън Норт Енд на празничната дата. Оттогава насам на Boxing Day са изиграни над 4000 мача в Английската футболна лига, което затвърждава мястото на този ден във фолклора на спорта.

Интересни рекорди за Boxing Day:

Уест Бромич Албиън е отборът с най-много мачове в лигата на Boxing Day – 107 срещи, с баланс от 46 победи, 39 загуби и 22 равенства.

Манчестър Юнайтед е събрал най-много точки на Boxing Day – 174 от 97 мача (52 победи, 27 загуби и 18 равенства).

Хари Кейн държи рекорда за най-много отбелязани голове на Boxing Day – 10.

Най-резултатният мач от Висшата лига на Boxing Day е победата на Манчестър Сити с 6:3 над Лестър Сити през 2021 г.

Най-резултатният Boxing Day в историята на английския елит е през 1963 г., когато в 10 мача са отбелязани общо 66 гола, включително победата на Фулъм с 10:1 над Ипсуич Таун и успеха на Блекбърн Роувърс с 8:2 срещу Уест Хем.

Снимки: Gettyimages

