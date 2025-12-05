Франция е суперфаворитът на Арсен Венгер за Мондиал 2026

Увеличеният брой отбори на Световното първенство по футбол през следващото лято ще увеличи глобалното влияние на футбола както на терена, така и извън него, докато от ФИФА гледат още по-напред към турнир с 48 състава, който според тях може да вдъхнови ново поколение фенове и играчи.

Часове преди жребия за груповата фаза на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико тази вечер от 19:00 часа българско време, главният футболен директор на ФИФА Джил Елис заяви, че наследството на предстоящия турнир ще се измерва не само с телевизионната аудитория, но и с това колко нови хора ще привлече към спорта.

„Силата на Световното първенство е, че целият свят гледа, но какво прави то за местния фен? Какво прави за хората, които никога не са виждали играта преди?“, каза Елис.

„Фенската база ще се увеличи, вниманието ще стане по-голямо. Желанието ни е децата да вземат топката и да излязат навън, да бъдат вдъхновени от футбола. Това привлича вниманието и създава следващото поколение. Това е най-важното нещо от наследството на едно Световно първенство“, допълни той.

Главният директор по глобалното футболно развитие на ФИФА Арсен Венгер подкрепи преминаването към 48 отбора на финалите на Световната купа, като заяви, че желанието за участие расте и че разликата в качеството между отделните национални отбори е намаляла.

„Еволюцията винаги е такава – повече отбори искат да участват. И сега вярвам, че 48 е правилният брой“, каза той, като отбеляза, че това все още представлява по-малко от една четвърт от 211-те членове на ФИФА. „Преди малко се страхувах, защото може би разликата между отборите ще бъде твърде голяма. Но всъщност осъзнахме, че тя е скъсена“, добави французинът.

Венгер смята, че това се дължи на по-големите инвестиции в треньорството и развитието на играчите по света.

„Образованието е свързано с успеха. Затова виждаме нови отбори на Световното първенство. Затова също мисля, че е нормално да има 48 отбора“, каза той.

Венгер подчерта, че всеки участващ на финалите отбор е заслужил мястото си.

„Отборите не са там по случайност или защото са били поканени. Те са там, защото са победили други отбори в своите конфедерации, които също имат качества.“

Въз основа на уроците от последното Клубно световно първенство в САЩ през миналото лято, Венгер каза, че ФИФА е „доста уверена“ относно планирането на мачовете така, че да се минимизира влиянието на жегата, по време на срещите ще има паузи за хидратация и ще се направи максималното за защита на състезанието и на играчите, предвид непредвидимото време в някои от градовете-домакини.

Венгер посочи националната селекция на Англия като един от фаворитите за спечелване на турнира, след като се размина за малко с трофеи в последните големи турнири, а родната му Франция нарече „супер фаворит“.

„Това е страната с повече нападатели от световна класа в сравнение с която и да е друга страна в света“, каза той.

Елис избра Испания за свой фаворит.

„Толкова много талант. Млади, енергични. Обожавам как играят. Може би те са моят фаворит“, каза тя.

Венгер изрази надежда, че форматът с 48 отбора в крайна сметка ще отвори вратата за първи шампион извън Европа и Южна Америка.

„Искаме да видим африкански отбор. Искаме да видим азиатски отбор или от КОНКАКАФ. Ще има шансове за всички. Всичко ще се сведе до качеството на съставите“, каза той.