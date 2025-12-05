Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 562
  • 0
Време е за жребия за Мондиал 2026

След драматични световни квалификации е време да бъде направена първата крачка към така очакваните финали на предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико през следващата година, а именно изтеглянето на жребия за турнира. Това ще стане в 19:00 българско време в Центъра “Кенеди” в столицата на САЩ - Вашингтон. Това ще е и първият Мондиал с общо 48 участници, но все още има шест незапълнени квоти, които ще бъдат разпределени през март следващата година.

Самият Мондиал 2026 ще се проведе в разстояние на повече от месец, стартирайки на 11 юни и завършвайки на 19 юли. Всеки един от трите отбора домакин ще изиграе груповата фаза на турнира на своя територия. Мачът на откриването ще бъде на легендарния стадион “Ацтека” в Мексико Сити, а финалът - на “МетЛайф Стейдиъм” в Ню Джърси, САЩ. Именно американците ще бъдат домакин и на най-много срещи от турнира - 78, Канада ще приеме 13, колкото и Мексико.

Четири от тях ще дойдат през плейофите на УЕФА, където все още своите надежди запазват Албания, Босна и Херцеговина, Чехия, Дания, Италия, Косово, Северна Ирландия, Северна Македония, Полша, Ейре, Румъния, Словакия, Швеция, Турция, Украйна и Уелс.

Останалите две места ще бъде оспорвани от Боливия, ДР Конго, Ирак, Ямайка, Нова Каледония и Суринам в предстоящите световни плейофи.

Отборите, представляващи страните домакини, ще бъдат разпределени съответно като позиции А1 (Мексико), B2 (Канада) и D2 (САЩ), съгласно програмата на двубоите, която бе публикувана още през миналата година. Тимовете ще бъдат разпределени съответно в четири урни на базата на класирането им в ранглистата на ФИФА.

Урна 1: Канада, Мексико, САЩ, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия

Урна 2: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Република Корея, Еквадор, Австрия, Австралия

Урна 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Южна Африка

Урна 4: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, Европейски плейофи A, B, C и D, Плейоф турнир на ФИФА 1 и 2

Жребият ще започне с изтеглянето на всички отбори в първа урна, след което ще се следва този ред и за останалите урни като отборите ще се поставят последователно в групите.

