  1. Sportal.bg
  2. Световно първенство
  Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

  • 20 ное 2025 | 10:30
  • 418
  • 0
През последните дни станаха ясни множество отбори, които ще играят на Мондиал 2026. Въпреки това засега са ясни 42 от всички 48 участници на турнира в САЩ, Канада и Мексико, което означава, че остават 6 свободни квоти. Ето защо днес на специална церемония в Цюрих с начален час 14:00 българско време ще се проведе жребий за плейофите за Световното първенство, които ще се проведат през март догодина.

От въпросните шест квоти, четири са предназначени за отбори от Европа, а другите две ще се борят тимове от всички останали конфедерации на ФИФА. Така общият брой на участващите в баражите нации е 22: Албания, Чехия, Италия, Полша, Ейре, Словакия, Украйна, Турция, Косово, Босна и Херцеговина, Уелс, Дания, Швеция, Румъния, Северна Македония, Северна Ирландия от зона “УЕФА”, а от всички останали континенти: Ирак, ДР Конго, Боливия, Нова Каледония, Ямайка и Суринам.

16-те отбора от Европа ще бъдат разпределени в четири потока, всеки от който ще излъчи по един участник за Мондиал 2026. При самия жребий пък всички отбори са разпределени в четири различни урни. В първите три от тях тимовете са разпределени според мястото си в ранглистата на ФИФА, а последната е предназначена за отборите, които са се класирали посредством Лигата на нациите, а не чрез квалификациите. Във всеки поток ще има две полуфинални двойки, а победителите от тях ще се класират за финалния бараж. В единия полуфинал ще играят отбор от първа урна срещу такъв от четвърта, а в другия ще премерят сили тимове от втора и трета урна. Полуфиналите се играят в един мач на терена на по-високо поставения отбор. Финалът също е само един мач, като домакинът ще се определи чрез жребий по време на днешната церемония. Полуфиналите ще се проведат на 26 март, а финалните срещи - на 31 март.

Междуконтиненталните плейофи пък са разделени на два потока, като двата отбора, които са най-високо в ранглистата на ФИФА, ще играят един мач по-малко. В първия поток сигурен финалист е ДР Конго, който ще очаква победителя от единия изтеглен полуфинал. Във втория поток ясният финалист е Ирак, чийто съперник ще бъде определен от другия полуфинал. Тук също всичко се определя в един мач, като всяка от срещите в тези баражи ще се изиграе в Гуадалара или Монтерей, Мексико, в периода 23 - 31 март.

Разпределние за жребия в зона “Европа”:

Първа урна: Италия, Дания, Турция, Украйна

Втора урна: Полша, Уелс, Чехия, Словакия

Трета урна: Ейре, Албания, Босна и Херцеговина, Косово

Четвърта урна: Швеция, Румъния, Северна Македония, Северна Ирландия

Разпределение за жребий в междуконтиненталните плейофи:

Финалисти: ДР Конго и Ирак

Полуфиналисти: Ямайка, Боливия, Суринам, Нова Каледония

