Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

През последните дни станаха ясни множество отбори, които ще играят на Мондиал 2026. Въпреки това засега са ясни 42 от всички 48 участници на турнира в САЩ, Канада и Мексико, което означава, че остават 6 свободни квоти. Ето защо днес на специална церемония в Цюрих с начален час 14:00 българско време ще се проведе жребий за плейофите за Световното първенство, които ще се проведат през март догодина.

От въпросните шест квоти, четири са предназначени за отбори от Европа, а другите две ще се борят тимове от всички останали конфедерации на ФИФА. Така общият брой на участващите в баражите нации е 22: Албания, Чехия, Италия, Полша, Ейре, Словакия, Украйна, Турция, Косово, Босна и Херцеговина, Уелс, Дания, Швеция, Румъния, Северна Македония, Северна Ирландия от зона “УЕФА”, а от всички останали континенти: Ирак, ДР Конго, Боливия, Нова Каледония, Ямайка и Суринам.

Six teams can still secure their place at the 2026 World Cup ⚽🏆🌍



Here's a reminder of how the play-offs work 🤔 pic.twitter.com/1gTys2z3Fz — BBC Sport (@BBCSport) November 20, 2025

16-те отбора от Европа ще бъдат разпределени в четири потока, всеки от който ще излъчи по един участник за Мондиал 2026. При самия жребий пък всички отбори са разпределени в четири различни урни. В първите три от тях тимовете са разпределени според мястото си в ранглистата на ФИФА, а последната е предназначена за отборите, които са се класирали посредством Лигата на нациите, а не чрез квалификациите. Във всеки поток ще има две полуфинални двойки, а победителите от тях ще се класират за финалния бараж. В единия полуфинал ще играят отбор от първа урна срещу такъв от четвърта, а в другия ще премерят сили тимове от втора и трета урна. Полуфиналите се играят в един мач на терена на по-високо поставения отбор. Финалът също е само един мач, като домакинът ще се определи чрез жребий по време на днешната церемония. Полуфиналите ще се проведат на 26 март, а финалните срещи - на 31 март.

42/48 teams are confirmed for the @FIFAWorldCup 🏆



While four teams will be decided via the UEFA Play-Off Tournament, the final two will be decided through the FIFA Play-Off Tournament.



Find out how it will work: pic.twitter.com/8vZ08ckx82 — FIFA (@FIFAcom) November 20, 2025

Междуконтиненталните плейофи пък са разделени на два потока, като двата отбора, които са най-високо в ранглистата на ФИФА, ще играят един мач по-малко. В първия поток сигурен финалист е ДР Конго, който ще очаква победителя от единия изтеглен полуфинал. Във втория поток ясният финалист е Ирак, чийто съперник ще бъде определен от другия полуфинал. Тук също всичко се определя в един мач, като всяка от срещите в тези баражи ще се изиграе в Гуадалара или Монтерей, Мексико, в периода 23 - 31 март.

Разпределние за жребия в зона “Европа”:

Първа урна: Италия, Дания, Турция, Украйна

Втора урна: Полша, Уелс, Чехия, Словакия

Трета урна: Ейре, Албания, Босна и Херцеговина, Косово

Четвърта урна: Швеция, Румъния, Северна Македония, Северна Ирландия

Разпределение за жребий в междуконтиненталните плейофи:

Финалисти: ДР Конго и Ирак

Полуфиналисти: Ямайка, Боливия, Суринам, Нова Каледония