От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

Президентът на ФИФА Джани Инфантино връчи официално на президента на САЩ Доналд Тръмп новоучредената “Награда за мир на ФИФА”. Това решение бе обявено по време на церемонията за жребия на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Президентът ще е първият нейн носител, но от футболната централа обявиха, че в бъдеще не е нужно тя да бъде давана на политически лидер. Наградата ще

“Това е една от великите отговорности. За мен е чест и удоволствие да спечеля тази награда. Ние се опитваме да предотвратим тези конфликти още в зародиш. Чест е да бъда тук с Джани, с когото се познаваме. Искам да благодаря на моето семейство. Мисля, че догодина ще имаме събитие, каквото светът не е виждал. Работим с тези две страни чудесно, такъв ентусиазъм никога не съм виждал. Светът в момента е едно по-сигурно място. Преди година Америка не се справяше много добре, но сега нещата са различни,” заяви Тръмп при получаването на отличието.