Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Втори волейболист от мъжкия национален отбор на България попадна в топ 10 на класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB) за най-добър волейболист в света за 2025 година.
След капитана на „лъвовете“ Алекс Грозданов, който зае осмата позиция, в десетката влезе и младият разпределител Симеон Николов, който се класира шести. Родният плеймейкър впечатли със своите отигравания както с националния отбор, с който взе сребърните медали на Световното първенство във Филипините, така и с колежанския тим на Лонг Бийч, с който стана шампион на САЩ.
Мони плени сърцата на феновете и със своите атакуващи отигравания, които му позволиха да запише 44 точки по време на Световното първенство и 50 в Лигата на нациите по-рано през лятото. В двете първенства той се отчете и с общо 26 аса, което е поредно доказателства за това колко важна част от неговия арсенал е сервисът му.