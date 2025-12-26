Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Втори волейболист от мъжкия национален отбор на България попадна в топ 10 на класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB) за най-добър волейболист в света за 2025 година.

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

След капитана на „лъвовете“ Алекс Грозданов, който зае осмата позиция, в десетката влезе и младият разпределител Симеон Николов, който се класира шести. Родният плеймейкър впечатли със своите отигравания както с националния отбор, с който взе сребърните медали на Световното първенство във Филипините, така и с колежанския тим на Лонг Бийч, с който стана шампион на САЩ.

THE BEST OF 2025!



#6 Simeon Nikolov 🇧🇬



Only 18 during the national team season, 209 cm 🤯, and chaos in setter form. Moni Nikolov 🇧🇬 brought edge and audacity to the role — wild distribution, fearless choices, and zero hesitation that gave the game a whole new spark 🤩.



He… pic.twitter.com/nB3gSC75VD — Volleyball World (@volleyballworld) December 26, 2025

Мони плени сърцата на феновете и със своите атакуващи отигравания, които му позволиха да запише 44 точки по време на Световното първенство и 50 в Лигата на нациите по-рано през лятото. В двете първенства той се отчете и с общо 26 аса, което е поредно доказателства за това колко важна част от неговия арсенал е сервисът му.