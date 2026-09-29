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Асен Митков: Ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат

  • 29 сеп 2026 | 10:22
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Капитанът на младежкия национален отбор Асен Митков говори преди заминаването на тима за важния сблъсък с Чехия. "Лъвовете" ще търсят положителен резултат, с който да атакуват Евро 2027.

Младежите отпътуваха за Чехия
Младежите отпътуваха за Чехия

"Очакваме да победим, ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат. Отиваме за победа. Не трябва да излизаме за равенство, а за победа. Трябва да дадем всичко от себе си срещу Чехия и да видим какво ще се случи.  

Победихме доста сериозен отбор на Португалия, а сега вярвам, че ще постигнем още един добър резултат и срещу Чехия", заяви Митков.

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