Асен Митков: Ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат

Капитанът на младежкия национален отбор Асен Митков говори преди заминаването на тима за важния сблъсък с Чехия. "Лъвовете" ще търсят положителен резултат, с който да атакуват Евро 2027.

Младежите отпътуваха за Чехия

"Очакваме да победим, ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат. Отиваме за победа. Не трябва да излизаме за равенство, а за победа. Трябва да дадем всичко от себе си срещу Чехия и да видим какво ще се случи.



Победихме доста сериозен отбор на Португалия, а сега вярвам, че ще постигнем още един добър резултат и срещу Чехия", заяви Митков.

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