Фратези: Отдавна не бях вкарвал за Италия

Полузащитникът Давиде Фратези изрази задоволството си от убедителния успех на Италия с 4:1 над Турция. Халфът разкри, че селекционерът Роберто Манчини е предвидил точно как ще падне неговият гол при добавка, и сподели впечатленията си от необичайното „тайно оръжие“ на Майкъл Кайоде край тъчлинията.

След разочароващата загуба с 0:2 от Белгия в петък, „Скуадра адзура“ излезе с цели осем промени в стартовия състав. Разликата в играта на тима обаче бе далеч по-значителна от обикновена ротация. На стадиона в Бурса италианците стигнаха до разгромен резултат чрез попадения на Алесандро Бастони – в първия му мач за страната след червения картон в баража срещу Босна и Херцеговина, Фратези, Кайоде и Франческо Пио Еспозито.

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„Много исках този гол, тъй като отдавна не се бях разписвал за Италия. Трябваше да дадем категоричен отговор след поражението от Белгия и да поставим началото на нов период, който да донесе много радост на италианските привърженици“, започна Фратези.

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Фратези се наслаждава на отличен период, след като напусна Интер заради малкото игрови минути и премина в Лацио, където вече има три попадения в пет срещи от Серия А. Срещу Турция той записа деветия си гол за националния отбор и първи от октомври 2024 година насам, когато отново се разписа при победа с 4:1 над Израел.

„За да бъда решаващ фактор тук, първо трябва да играя редовно и силно на клубно ниво. Това беше моята цел. Бях пределно мотивиран след случилото се през миналия сезон и ще нося този заряд в себе си още дълго. Надявам се да продължа да помагам с попадения, макар че дори не очаквах кампанията да започне толкова добре за мен“, допълни полузащитникът.

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Въпреки многото промени в единайсеторката, Италия впечатли с бързо придвижване на топката и комбинации с по едно докосване. Фратези отново демонстрира отлично пласиране в наказателното поле, реагирайки най-бързо при отбитата топка след диагонален удар на Кайоде.

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„Познавам момчета като Распадори и Пио Еспозито от години и разиграванията ни се получаваха с лекота, макар че тези комбинации далеч не са прости. А селекционерът изрично ми каза преди това: "Гледай да си готов за добавка!". Когато треньорът ти даде такъв съвет, никога не е случайно – винаги има основателна причина зад думите му“, каза още Фратези.

Друг сериозен коз в арсенала на Кайоде бяха изключително дългите му хвърляния от тъч – тактически елемент, с който той редовно изненадва съперниците и с екипа на Брентфорд в Премиър лийг. В дъждовните и кални условия в Бурса защитникът прибягна до специална подготовка преди изпълненията.

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„Честно казано, се обърках, когато го видях с кърпа край тъчлинията... Казах си: "Какво прави този?". Оказа се обаче отлична тактика!“, завърши с усмивка Фратези.

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