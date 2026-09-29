Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия

Фратези: Отдавна не бях вкарвал за Италия

  • 29 сеп 2026 | 08:48
  • 292
  • 0
Фратези: Отдавна не бях вкарвал за Италия

Полузащитникът Давиде Фратези изрази задоволството си от убедителния успех на Италия с 4:1 над Турция. Халфът разкри, че селекционерът Роберто Манчини е предвидил точно как ще падне неговият гол при добавка, и сподели впечатленията си от необичайното „тайно оръжие“ на Майкъл Кайоде край тъчлинията.

След разочароващата загуба с 0:2 от Белгия в петък, „Скуадра адзура“ излезе с цели осем промени в стартовия състав. Разликата в играта на тима обаче бе далеч по-значителна от обикновена ротация. На стадиона в Бурса италианците стигнаха до разгромен резултат чрез попадения на Алесандро Бастони – в първия му мач за страната след червения картон в баража срещу Босна и Херцеговина, Фратези, Кайоде и Франческо Пио Еспозито.

Кайоде след дебютния си гол за Италия: Не очаквах такъв старт, искахме да се докажем
Кайоде след дебютния си гол за Италия: Не очаквах такъв старт, искахме да се докажем

„Много исках този гол, тъй като отдавна не се бях разписвал за Италия. Трябваше да дадем категоричен отговор след поражението от Белгия и да поставим началото на нов период, който да донесе много радост на италианските привърженици“, започна Фратези.

Манчини: Играхме силно, сега гледаме към сблъсъка с Франция
Манчини: Играхме силно, сега гледаме към сблъсъка с Франция

Фратези се наслаждава на отличен период, след като напусна Интер заради малкото игрови минути и премина в Лацио, където вече има три попадения в пет срещи от Серия А. Срещу Турция той записа деветия си гол за националния отбор и първи от октомври 2024 година насам, когато отново се разписа при победа с 4:1 над Израел.

„За да бъда решаващ фактор тук, първо трябва да играя редовно и силно на клубно ниво. Това беше моята цел. Бях пределно мотивиран след случилото се през миналия сезон и ще нося този заряд в себе си още дълго. Надявам се да продължа да помагам с попадения, макар че дори не очаквах кампанията да започне толкова добре за мен“, допълни полузащитникът.

Ето на кого Еспозито каза, че посвещава попадението си
Ето на кого Еспозито каза, че посвещава попадението си

Въпреки многото промени в единайсеторката, Италия впечатли с бързо придвижване на топката и комбинации с по едно докосване. Фратези отново демонстрира отлично пласиране в наказателното поле, реагирайки най-бързо при отбитата топка след диагонален удар на Кайоде.

Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното
Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното

„Познавам момчета като Распадори и Пио Еспозито от години и разиграванията ни се получаваха с лекота, макар че тези комбинации далеч не са прости. А селекционерът изрично ми каза преди това: "Гледай да си готов за добавка!". Когато треньорът ти даде такъв съвет, никога не е случайно – винаги има основателна причина зад думите му“, каза още Фратези.

Друг сериозен коз в арсенала на Кайоде бяха изключително дългите му хвърляния от тъч – тактически елемент, с който той редовно изненадва съперниците и с екипа на Брентфорд в Премиър лийг. В дъждовните и кални условия в Бурса защитникът прибягна до специална подготовка преди изпълненията.

Кайоде след дебютния си гол за Италия: Не очаквах такъв старт, искахме да се докажем
Кайоде след дебютния си гол за Италия: Не очаквах такъв старт, искахме да се докажем

„Честно казано, се обърках, когато го видях с кърпа край тъчлинията... Казах си: "Какво прави този?". Оказа се обаче отлична тактика!“, завърши с усмивка Фратези.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Инфантино предлага пари, за да смекчи недоволството срещу себе си

Инфантино предлага пари, за да смекчи недоволството срещу себе си

  • 29 сеп 2026 | 09:27
  • 409
  • 0
Вижте трогателният жест, с който Калафиори зарадва свой малък турски фен

Вижте трогателният жест, с който Калафиори зарадва свой малък турски фен

  • 29 сеп 2026 | 09:07
  • 976
  • 0
Винченцо Монтела остана изненадан от острата реакция на турските фенове разгрома от Италия

Винченцо Монтела остана изненадан от острата реакция на турските фенове разгрома от Италия

  • 29 сеп 2026 | 08:59
  • 834
  • 2
Кайоде след дебютния си гол за Италия: Не очаквах такъв старт, искахме да се докажем

Кайоде след дебютния си гол за Италия: Не очаквах такъв старт, искахме да се докажем

  • 29 сеп 2026 | 08:41
  • 315
  • 0
Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното

Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното

  • 29 сеп 2026 | 08:24
  • 399
  • 0
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 2635
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 6654
  • 39
Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

  • 28 сеп 2026 | 19:40
  • 21754
  • 201
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 2635
  • 0
Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

  • 28 сеп 2026 | 21:34
  • 29458
  • 91
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

  • 28 сеп 2026 | 23:36
  • 34178
  • 31
Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

  • 28 сеп 2026 | 23:45
  • 25314
  • 39