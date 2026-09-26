Почетино съжалява, че не е бил по-ангажиран покрай случая с Балогун

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино съжалява, че не е участвал по-активно в решението за обжалване на червения картон на Фоларин Балогун на Световното първенство, добавяйки, че полемиката около случая е променила атмосферата в тима преди загубата от Белгия на осминафиналите.

Балогун бе изгонен при победата над Босна и Херцеговина в предишната фаза на турнира, но по-късно Дисциплинарната комисия на ФИФА отложи наказанието му от един мач с една година, което позволи на нападателя да играе срещу Белгия. Решението предизвика скандал, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира, че се е намесил в полза на един от съдомакините на Мондиал 2026, призовавайки президента на ФИФА Джани Инфантино да преразгледа случая.

„Може би съжалявам, че не бях по-ангажиран след края на мача с Босна - в ситуацията, която последва и доведе до всичко негативно, случило се след това“, каза Почетино в интервю за Futbol de Primera, цитиран от БТА.

Съставът на САЩ преодоля груповата фаза и победи Босна и Херцеговина, което породи надежди, че отборът може да достигне четвъртфиналите на Световното първенство за първи път от 2002 година насам. Вместо това американците загубиха с 1:4 от Белгия на осминафиналите.

Почетино добави, че разбира как промяната на наказанието след съдийско решение за изгонване на футболист на Световно първенство - позволяваща на футболиста да участва в следващия мач, може да повлияе на изхода на самата среща.

„Никой не разбра защо се случи това, а като човек от футбола знам как нещата могат да променят енергията за миг. След това атмосферата се промени. Мачът се игра при различни обстоятелства“, заяви още аржентинският специалист.

54-годишният Почетино каза още, че не вярва, че различен тактически подход, стратегия или състав биха променили представянето срещу Белгия. Той допълни, че футболната федерация на САЩ трябва да ограничи кръга от хора, отговорни за вземането на решения по въпроси като обжалването на червени картони.

„Мислейки за решенията, взети след мача с Босна... тези неща трябва да се управляват вътрешно, в рамките на много по-ограничена структура. Решенията трябва да идват от съвсем малък брой хора - от спортна гледна точка и с оглед на здравия разум. Това важи независимо от това какво може да реши впоследствие някоя комисия или какви са разпоредбите“, коментира Почетино.

По-рано този месец Белгийската футболна федерация обяви, че няма да подкрепи кандидатурата на Инфантино за нов мандат като президент на ФИФА, освен ако не получи задоволителни отговори относно случая „Балогун“ и други въпроси, свързани с управлението.

От федерацията заявиха, че ФИФА не е предоставила адекватни мотиви за отмяната на наказанието на Фоларин Балогун, нито е разяснила как ще се процедира при подобни случаи в бъдеще, като поискаха въпросът да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Съвета на ФИФА на 15 октомври.

САЩ приема Перу в приятелски мач в Орландо тази вечер, след което за американските национали предстоят срещи с Чили във вторник, както и с Мексико и Канада през следващата седмица.

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