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Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
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Слушай на живо: България - Естония

България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Мачът довечера започва с първия съдийски сигнал на грузинеца Гога Кикачешвили в 21:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата
Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

"Лъвовете" се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1:2 от Люксембург на старта на новата кампания в Лига на нациите. Поражението беше историческо, защото досега не бяхме губили от футболистите от Великото херцогство. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжкия национален тим тегне някаква прокоба, която е от години.

Стефан Велков: Искаме да защитим треньора, но на първо място да защитим България
Стефан Велков: Искаме да защитим треньора, но на първо място да защитим България

От сметките на българския треньор отпадна капитанът на ЦСКА Теодор Иванов. Централният защитник започна като титуляр срещу Люксембург, но беше заменен заради разтежение през второто полувреме. Очаква се Димитров да направи някои промени в своя стартов състав, но отново да заложи на атакуваща система, както беше в предишния мач.

Две бивши "канарчета" тренират с Естония на "Колежа"
Две бивши "канарчета" тренират с Естония на "Колежа"

Естония завъртя реми 1:1 срещу минаващия за фаворит в групата отбор на Исландия, като селекционерът Юрген Хен каза на вчерашния си брифинг на "Колежа", че не се фокусира върху формата на играчите и мястото на отборите в ранкинга. В тима на естонците има двама бивши футболисти на Ботев (Пловдив) - Йонас Там и Матвей Игонен, както и някогашният бранител на ЦСКА Карол Метс.

Треньорът на Естония: Няма смисъл да гледаме ранкинга
Треньорът на Естония: Няма смисъл да гледаме ранкинга

В исторически план България няма загуба от Естония, като в двете срещи, които изиграхме през 2003 година записахме реми и победа - в квалификациите за Евро 2004.

Потвърдено: нападател на Исландия пропуска мача с България
Потвърдено: нападател на Исландия пропуска мача с България

България - Естония

Вероятен състав: Димитър Митов, Иван Турицов, Кристиан Димитров, Стефан Велков, Димитър Велковски, Илия Груев, Андриан Краев, Асен Чандъров, Здравко Димитров, Лукас Петков, Кристиян Балов.

Съдия: Гога Кикачешвили (Грузия)
Начало: 21:45 часа
Стадион: "Христо Ботев", Пловдив

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