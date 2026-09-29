Вижте трогателният жест, с който Калафиори зарадва свой малък турски фен

Въпреки че не се появи в игра за Италия при гостуването на Турция, защитникът на Арсенал Рикардо Калафиори направи вечерта незабравима за едно местно момче, подарявайки му своята национална фланелка.

🚨🚨 فرحة كبيرة و هيستيريا من طفل تركي بعد حصوله على قميص ريكاردو كالافيوري على هامش مباراة تركيا و إيطاليا في ملعب تمساح أرينا 🔥🇮🇹🇹🇷#UefaNationsLeague 🇪🇺 #Azzurri 🇮🇹 #TurkeyItaly#Calafiori pic.twitter.com/g2kTQMTce5 — Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio) September 28, 2026

Италия постигна категорична победа с 4:1 в Бурса в среща от Лигата на нациите. Попаденията за успеха реализираха Алесандро Бастони, Давиде Фратези, Майкъл Кайоде и Франческо Пио Еспозито.

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Треньорският щаб на „адзурите“ направи цели осем промени в стартовия състав в сравнение с поражението с 0:2 от Белгия на „Стадио Олимпико“ в Рим, като левият краен бранител на Арсенал остана на резервната скамейка през целия мач.

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След последния съдийски сигнал част от неизползваните състезатели останаха на терена за леко занимание, което даде възможност на младия турски фен да привлече вниманието на своя идол. Въпреки езиковата бариера, огромният ентусиазъм на детето беше повече от ясен, а Калафиори прояви жест на уважение и му връчи екипа си за спомен.

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Така поне един местен почитател си тръгна щастлив от стадиона въпреки второто поредно поражение за Турция в надпреварата, след като тимът отстъпи и с 0:1 срещу Франция през изминалата седмица.

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