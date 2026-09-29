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Вижте трогателният жест, с който Калафиори зарадва свой малък турски фен

  • 29 сеп 2026 | 09:07
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Вижте трогателният жест, с който Калафиори зарадва свой малък турски фен

Въпреки че не се появи в игра за Италия при гостуването на Турция, защитникът на Арсенал Рикардо Калафиори направи вечерта незабравима за едно местно момче, подарявайки му своята национална фланелка.

Италия постигна категорична победа с 4:1 в Бурса в среща от Лигата на нациите. Попаденията за успеха реализираха Алесандро Бастони, Давиде Фратези, Майкъл Кайоде и Франческо Пио Еспозито.

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Треньорският щаб на „адзурите“ направи цели осем промени в стартовия състав в сравнение с поражението с 0:2 от Белгия на „Стадио Олимпико“ в Рим, като левият краен бранител на Арсенал остана на резервната скамейка през целия мач.

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След последния съдийски сигнал част от неизползваните състезатели останаха на терена за леко занимание, което даде възможност на младия турски фен да привлече вниманието на своя идол. Въпреки езиковата бариера, огромният ентусиазъм на детето беше повече от ясен, а Калафиори прояви жест на уважение и му връчи екипа си за спомен.

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Така поне един местен почитател си тръгна щастлив от стадиона въпреки второто поредно поражение за Турция в надпреварата, след като тимът отстъпи и с 0:1 срещу Франция през изминалата седмица.

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