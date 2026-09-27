Изгониха футболист на Манчестър Сити от националния отбор

Защитникът на Манчестър Сити Раян Аит-Нури беше отстранен от националния отбор на Алжир след бурна разправия с треньорския щаб. 25-годишният футболист е реагирал гневно на решението да остане на резервната скамейка по време на квалификационния мач за Купата на африканските нации срещу Замбия, спечелен с 3:1.

В социалните мрежи се появиха кадри, на които се вижда как крайният защитник жестикулира яростно, след като не му е била дадена възможност да влезе в игра.

🚨 | Rayan Aït-Nouri has reportedly been sent home from the Algeria national team camp following incidents during yesterday’s match against Zambia.



The #ManCity defender will now return to his club.



[via @Algeria_FC] pic.twitter.com/OSd5uGZhvQ — City Chief (@City_Chief) September 26, 2026

Алжирското издание „Енахар“ съобщава, че селекционерът Брахим Хемдани е изпратил Аит-Нури да загрява, но след като Замбия отбелязва гол, му е било наредено да седне обратно на скамейката. Даже има твърдения, че той е изразил недоволството си още преди самия мач, защото не е бил титуляр.

Според информацията футболистът е „отхвърлил всички опити да бъде успокоен“ от страна на генералния мениджър Муса Саиб и своите съотборници.

Ceux qui défendent la racaille Rayan Aït-Nouri ne veulent pas la réussite de l’Algérie !

Guettez son comportement pendant l’échauffement pic.twitter.com/Q6CFwz2NAX — M. (@DZmomo62) September 26, 2026

Впоследствие от алжирската федерация обявиха неговото освобождаване: „Националният селекционер, г-н Брахим Хемдани, реши тази събота да освободи играча Раян Аит-Нури от настоящия тренировъчен лагер на националния отбор. Алжирският национал ще се завърне в своя клуб, Манчестър Сити.“

Аит-Нури има 34 мача за Алжир и беше сред звездите на отбора на Световното първенство през лятото. Роденият в Париж футболист притежава и френско гражданство.

Периодът е труден за бившата звезда на Уулвс, който все още не е записал нито един мач във Висшата лига от началото на кампанията.

Въпреки това, когато получава шанс, той е изключително ефективен. Аит-Нури направи две асистенции при разгромната победа с 5:0 над Норич в третия кръг на „Карабао Къп“, а също така асистира на Ерлинг Холанд, след като влезе като резерва срещу Порто в Шампионската лига.

Той премина в Сити през юли миналата година срещу 33,7 милиона паунда, но и през първия си сезон имаше предимно второстепенна роля.

В последния ден от трансферния прозорец Манчестър Юнайтед направи изненадващ опит да го привлече, като отправи запитване за наем. „Червените дяволи“ обаче не са се съгласили да включат задължителна клауза за откупуване – условие, което би било приемливо за Сити.

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