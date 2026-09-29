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Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното

  • 29 сеп 2026 | 08:24
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Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното

Защитникът на Италия Алесандро Бастони призна, че се чувства като длъжник пред италианския народ след червения картон в баражите за Световното първенство. Бранителят се надява, че неговият гол при категоричния успех с 4:1 над Турция ще помогне на отбора да се оттласне от дъното. „Адзурите“ излязоха с осем промени в стартовия състав в сравнение със загубата с 0:2 от Белгия в петък, но дори тази мащабна ротация не описва напълно огромната разлика в поведението на терена между двата мача. Италианците постигнаха убедителна победа в Бурса благодарение на попаденията на Бастони, Фратези, Кайоде и Франческо Пио Еспозито.

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За бранителя на Интер това бе първи международен мач след изгонването му в плейофа срещу Босна и Херцеговина, след като пропусна откриващата среща от групата срещу Белгия заради наказание. Именно затова отбелязването на първия гол в срещата бе изключително емоционален момент за него.

„Беше неизбежно мислите ми да не се върнат към Зеница. Ще бъда длъжник на италианския народ през следващите четири години. Когато съм изправен пред трудни ситуации, винаги избирам да изляза с вдигната глава и да поема отговорност. През последните години ударихме дъното, но искаме отново да се изправим. Единственото, за което молим, е баланс и търпение при оценките за този състав, тъй като имаме много млади футболисти, които тепърва се учат“, започна Бастони.

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Няколко от по-опитните състезатели, сред които Сандро Тонали и Джовани Ди Лоренцо, вече призоваха да не се стига до крайности и отборът да не бъде разкъсван от критики само след един слаб мач.

„Смятам, че всичко се свежда до нагласата, защото в Италия не е лесно да се живее под натиска на социалните мрежи, където можеш да чуеш какво ли не по свой адрес. Ето защо призовавам феновете да насочат недоволството си към онези от нас, които сме по-опитни и имаме по-широки рамене от по-младите момчета“, каза Бастони.

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С тази победа Италия се завърна в борбата в турнира Лига на нациите, като се изравни по точки с Белгия, а на 2 октомври (петък) се изправя срещу лидера Франция в Париж.

„Като цяло все още сме млад тим, притежаваме висока класа и искаме да покажем на какво сме способни. Не бива да изпадаме в прекомерна еуфория сега. Миналата година също имахме силни моменти, а след това видяхме какво се случи. Все пак е хубаво от време на време да изпитваме радост“, завърши Бастони.

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