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Винченцо Монтела остана изненадан от острата реакция на турските фенове разгрома от Италия

  • 29 сеп 2026 | 08:59
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Винченцо Монтела остана изненадан от острата реакция на турските фенове разгрома от Италия

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела призна, че не е очаквал толкова негативна реакция от страна на привържениците по време на загубата с 1:4 от Италия, имайки предвид постигнатото от отбора през последните три години.

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Италианският специалист вече беше подложен на сериозни критики след отпадането още в груповата фаза на Световното първенство през 2026 година, последвано и от домакинско поражение с 0:1 от Франция в Лигата на нациите.

Турският тим преживя истински шок през първата част срещу Италия, допускайки три безответни гола, дело на Алесандро Бастони, Давиде Фратези и Майкъл Кайоде. Въпреки че Баръш Алпер Йълмаз върна едно попадение веднага след почивката, а друг негов гол бе отменен заради засада, Франческо Пио Еспозито оформи крайното 4:1 за гостите.

„Първият половин час определено трябва да бъде забравен. Да играеш на всеки три дни на такова ниво изисква концентрация и опит, които в момента ни липсват. Преди две години бяхме в Лига С на Лигата на нациите, спечелихме Лига В миналия сезон и показахме, че имаме нужда от сериозно подобрение в този аспект. Изисква се както физическо, така и психическо пренастройване на всеки няколко дни, а това не е нещо, което се усвоява бързо“, започна Монтела.

Запитан какво точно се е объркало през първата част срещу италианците, селекционерът коментира, че съперникът е бил подготвен по-добре не само в спортно-технически план.

„Определено още в началния подход те бяха по-добре подготвени психически. Ние действахме разпокъсано, тичахме повече и загубихме увереност“, каза Монтела.

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Още преди края на първото полувреме от трибуните в Бурса отекнаха мощни скандирания с искане за оставка както на Монтела, така и на президента на Турската футболна федерация.

„Освиркваха момчетата още след първия допуснат гол, а те не заслужаваха подобно отношение. Преди мача атмосферата беше великолепна и наистина не очаквах толкова бърза реакция след всичко, което тези момчета постигнаха през изминалите три години“, завърши наставникът на южните ни съседи.

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