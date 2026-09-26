Имат ли Холанд и останалите звезди на Ман Сити специални клаузи при изпадане?

Спекулациите, които гласят, че едва ли не Манчестър Сити може да изгуби на безценица повечето от големите си звезди, са далеч от истината. Още когато през януари 2025-а Ерлинг Холанд подписа договор за девет години и половина, мнозина се запитаха как норвежецът се ангажира с такъв дългосрочен контракт, при положение че Сити очакваше решение по 115-те обвинения, повдигнати срещу клуба. След като вчера бе разкрито, че комисията е признала вината на Сити по 114 от тези провинения, се начертаха апокалиптични сценарии, че големите звезди ще напуснат масово, ако се стигне до изваждане на отбора от елита. Днес обаче медиите на Острова разкриват, че нито в договора на Холанд, нито в тези на останалите звезди на "гражданите", има клаузи, които ще улеснят напускането им, ако се стигне до изпадане. От "Етихад" са опитали веднага да успокоят големите си звезди, че в клуба няма никаква паника и дори не се обмисля вариант, в който отборът ще бъде изваден от Висшата лига.

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Манчестър Сити вече се подготвя да обжалва и в клуба дори са убедени, че могат да променят първоначалното решение на независимата комисия. Дори да не успеят в това начинание, нагласите са, че по-скоро "гражданите" ще се отърват само със сериозна финансова глоба, която няма да застраши елитния статут на клуба.

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🚨 Erling Haaland signed an extraordinary NINE-AND-A-HALF-YEAR contract with Manchester City in January 2025, committing his future to the club until 2034. ✍️🔵



Now, with City found guilty of 114 of the 115 Premier League charges against them, it has emerged that Haaland has NO… pic.twitter.com/O97thPL7TK — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 26, 2026

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