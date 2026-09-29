Кайоде след дебютния си гол за Италия: Не очаквах такъв старт, искахме да се докажем

Крайният защитник на Брентфорд Майкъл Кайоде направи мечтан дебют за мъжкия национален отбор на Италия при разгромния успех с 4:1 като гост на Турция в турнира Лига на нациите. Младокът сподели, че изобщо не е очаквал да отбележи попадение в първия си мач с екипа на „скуадра адзура“.

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

След като дълго време чакаше възможност да облече националната фланелка, бранителят се възползва по най-добрия начин от шанса си в Бурса. Кайоде първо отправи удар, спасен от вратаря, който позволи на Давиде Фратези да направи добавка за първия гол, а малко след това сам реализира второто попадение след идентична отборна атака. Останалите голове за италианците бяха дело на Алесандро Бастони и Франческо Пио Еспозито, докато точен за домакините бе Баръш Алпер Йълмаз.

Манчини: Играхме силно, сега гледаме към сблъсъка с Франция

„Не очаквах дебютът ми да се развие по този начин, така че съм наистина много щастлив", каза Кайоде.

Италианският тим изигра едно от най-впечатляващите си първи полувремена от години насам, повеждайки с категоричното 3:0 още в първия половин час. Представянето бе пълно преобразяване в сравнение със загубата с 0:2 от Белгия в петък, след като в стартовия състав бяха направени цели осем промени.

Ето на кого Еспозито каза, че посвещава попадението си

„През първата част действахме с невероятна лекота и решителност. Искахме наистина да покажем на какво сме способни в труден мач и пред невероятна атмосфера на стадиона, така че победата тук е фантастична. Искахме да дадем ясен сигнал и да поставим ново начало. Сега ни предстои сблъсък с Франция“, допълни защитникът.

Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното

Кайоде, който придоби голяма популярност във Висшата лига с изключително далечните си хвърляния от тъч, опита да пренесе това си оръжие и в играта на Италия. Бранителят често използваше кърпа край тъчлинията, за да подсушава топката заради проливния дъжд и тежкия терен.

„Опитахме някои неща в тренировките, но днес при тези условия не беше лесно“, обобщи той по повод калния терен и мократа топка в Бурса.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google