Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия

Кайоде след дебютния си гол за Италия: Не очаквах такъв старт, искахме да се докажем

  • 29 сеп 2026 | 08:41
  • 314
  • 0
Кайоде след дебютния си гол за Италия: Не очаквах такъв старт, искахме да се докажем

Крайният защитник на Брентфорд Майкъл Кайоде направи мечтан дебют за мъжкия национален отбор на Италия при разгромния успех с 4:1 като гост на Турция в турнира Лига на нациите. Младокът сподели, че изобщо не е очаквал да отбележи попадение в първия си мач с екипа на „скуадра адзура“.

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

След като дълго време чакаше възможност да облече националната фланелка, бранителят се възползва по най-добрия начин от шанса си в Бурса. Кайоде първо отправи удар, спасен от вратаря, който позволи на Давиде Фратези да направи добавка за първия гол, а малко след това сам реализира второто попадение след идентична отборна атака. Останалите голове за италианците бяха дело на Алесандро Бастони и Франческо Пио Еспозито, докато точен за домакините бе Баръш Алпер Йълмаз.

Манчини: Играхме силно, сега гледаме към сблъсъка с Франция
Манчини: Играхме силно, сега гледаме към сблъсъка с Франция

„Не очаквах дебютът ми да се развие по този начин, така че съм наистина много щастлив", каза Кайоде.

Италианският тим изигра едно от най-впечатляващите си първи полувремена от години насам, повеждайки с категоричното 3:0 още в първия половин час. Представянето бе пълно преобразяване в сравнение със загубата с 0:2 от Белгия в петък, след като в стартовия състав бяха направени цели осем промени.

Ето на кого Еспозито каза, че посвещава попадението си
Ето на кого Еспозито каза, че посвещава попадението си

„През първата част действахме с невероятна лекота и решителност. Искахме наистина да покажем на какво сме способни в труден мач и пред невероятна атмосфера на стадиона, така че победата тук е фантастична. Искахме да дадем ясен сигнал и да поставим ново начало. Сега ни предстои сблъсък с Франция“, допълни защитникът.

Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното
Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното

Кайоде, който придоби голяма популярност във Висшата лига с изключително далечните си хвърляния от тъч, опита да пренесе това си оръжие и в играта на Италия. Бранителят често използваше кърпа край тъчлинията, за да подсушава топката заради проливния дъжд и тежкия терен.

„Опитахме някои неща в тренировките, но днес при тези условия не беше лесно“, обобщи той по повод калния терен и мократа топка в Бурса.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Инфантино предлага пари, за да смекчи недоволството срещу себе си

Инфантино предлага пари, за да смекчи недоволството срещу себе си

  • 29 сеп 2026 | 09:27
  • 406
  • 0
Вижте трогателният жест, с който Калафиори зарадва свой малък турски фен

Вижте трогателният жест, с който Калафиори зарадва свой малък турски фен

  • 29 сеп 2026 | 09:07
  • 972
  • 0
Винченцо Монтела остана изненадан от острата реакция на турските фенове разгрома от Италия

Винченцо Монтела остана изненадан от острата реакция на турските фенове разгрома от Италия

  • 29 сеп 2026 | 08:59
  • 834
  • 2
Фратези: Отдавна не бях вкарвал за Италия

Фратези: Отдавна не бях вкарвал за Италия

  • 29 сеп 2026 | 08:48
  • 292
  • 0
Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното

Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното

  • 29 сеп 2026 | 08:24
  • 399
  • 0
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 2635
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 6652
  • 39
Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

  • 28 сеп 2026 | 19:40
  • 21752
  • 201
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 2635
  • 0
Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

  • 28 сеп 2026 | 21:34
  • 29456
  • 91
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

  • 28 сеп 2026 | 23:36
  • 34173
  • 31
Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

  • 28 сеп 2026 | 23:45
  • 25310
  • 39