Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

Младежкият национален отбор на България до 21 години се изправя пред следващото си голямо предизвикателство в европейските квалификации. След историческия триумф и пълния обрат с 2:1 над фаворита Португалия, „лъвовете“ гостуват на Чехия. Една от ключовите фигури в състава на Тодор Янчев, Никола Илиев, сподели очакванията си преди решителния сблъсък.

„Щастливи сме, радостни сме, че упяхме да спечелим. Но имаме недовършена работа, която трябва да свършим. Отиваме за победа. Падна доста бягане срещу Португалия, но се възстановихме и всичко е наред“, сподели офанзивният футболист.

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„Трябва ни победа, мачът ще е много труден, обаче нас не ни интересува срещу кого играем. Имаме си план за мача. Ако успеем да направим всичко, което изисква треньорът, ще си вземем мача със сигурност.“

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„Здраво стъпили сме на земята, всеки от нас знае какво трябва да направим. Ние си помагаме взаимно и се борим един за друг. Напрежение винаги има, но както ние, така и те имат. Надяваме се да повторим първия мач срещу Чехия“, завърши Илиев.

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