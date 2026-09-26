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Бивш играч на Ливърпул изненада: Играчите на Ман Сити се доказаха на терена

  • 26 сеп 2026 | 18:41
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Бившият защитник на Ливърпул Анди Робъртсън коментира новината за решението по делото срещу Манчестър Сити, който бе признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушения на финансовите правила на Премиър лийг. Шотландецът, който прекара девет години на „Анфийлд“ и водеше редица битки за титлата с тима на Пеп Гуардиола.

Президентът Манчестър Сити с изявление след шокиращата новина от вчера
Президентът Манчестър Сити с изявление след шокиращата новина от вчера

„Мисля, че можете да чуете шока в гласа ми, всъщност още не съм видял новината. Делото очевидно продължава от известно време. За мен играчите на Манчестър Сити показаха, че са достатъчно добри на терена. Не знам много за обвиненията и подобни неща, но те имаха невероятен отбор, срещу който аз обичах да се състезавам. Не мисля, че в такива ситуации играчите някога са виновни. Това е всичко, върху което мога да се концентрирам“, заяви Робъртсън.

Хронология на обвиненията срещу Манчестър Сити: германската бомба, отмененото наказание от УЕФА и войната с Премиър лийг
Хронология на обвиненията срещу Манчестър Сити: германската бомба, отмененото наказание от УЕФА и войната с Премиър лийг

Коментарът му идва на фона на обсъжданията дали евентуалните санкции срещу Сити могат да засегнат спечелените от клуба трофеи. Робъртсън ясно разграничи действията на ръководството от представянето на футболистите, като подчерта, че според него играчите са доказали качествата си на терена. Манчестър Сити от своя страна отрича обвиненията и се очаква да обжалва решението.

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Снимки: Gettyimages

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