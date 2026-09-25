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Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

  • 25 сеп 2026 | 17:24
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Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115-те обвинения за нарушения на финансовите правила на Висшата лига, съобщават „Атлетик“ и британски медии. Решението е било взето от независимата комисия, разглеждаща случая, който започна с обвиненията срещу клуба през февруари 2023 г. Все още обаче няма определена санкция, а се очаква от "Етихад" да обжалват решението.

Обвиненията обхващат периода от сезон 2009/10 до 2017/18 и включват твърдения за непредоставяне на точна финансова информация, неточни данни за възнагражденията на играчи и треньори, нарушения на финансовите правила на УЕФА и неспазване на разпоредбите за финансова устойчивост. Отделно клубът е обвинен и в липса на съдействие на органите на Премиър лийг по време на разследването. Представители на "гражданите" от години отхвърлят всички обвинения и поддържат позицията, че разполага с доказателства в своя защита.

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Изслушването пред независимата комисия продължи 12 седмици и приключи през декември 2024 г., но решението беше отлагано близо две години. Наскоро дори шефът на ФА призна, че забавянето е твърде голямо, което носи несигурност в системата на футбола. Все още предстои да стане ясно какво наказание ще бъде наложено на клуба, като според последните информации всички възможности остават отворени. Най-тежките санкции, които биха били възможни са от изпадане в по-долна дивизия, което изглежда малко вероятно, до отнемане на точки, както и финансова санкция и забрана за трансфери за определен срок. След обявяването на санкцията Манчестър Сити се очаква да използва правото си на обжалване.

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Снимки: Gettyimages

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