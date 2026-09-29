Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

В днешния 29 септември (вторник) ще се изиграят десет мача от втория кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Това е и денят, в който новият кръг приключва, след като в неделя и в понеделник бяха изиграни по осем срещи. Днешните двубои са в два часови диапазона – ранните два започват в 19:00 часа българско време, а останалите осем са от 21:45 часа.

Лигата на нациите продължи с нови осем срещи

Срещите ще бъдат в три от четирите нива – Лига „А“, „В“ и „С“, докато отборите от най-ниския ешалон Лига „D“ ще почиват. Най-важното за нас е, че днес на терена излиза и България, която приема Естония в двубой от четвърта група на Лига „С“. Sportal.bg отново ви предлага да проследите развитието на турнирния ден в реално време.

Мачът на „трикольорите“ е на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив от 21:45 часа и носи огромен залог за националния ни отбор. България започна кампанията с домакинско поражение от Люксембург с 1:2 и остава без точка на последното място в групата, докато Естония има един пункт след равенството 1:1 в Исландия и дели втората позиция с домакините от онзи двубой. Начело е именно Люксембург с максималния актив. Естонците пристигат в Пловдив с кадрови проблеми, тъй като доста от предвидените играчи отпадат по здравословни причини, но селекционерът им Юрген Хен заяви преди мача, че няма смисъл да се гледа рейтингът на отборите и че е рано за заключения в групата. От българска страна напрежението около Александър Димитров е осезаемо, а самият той пое отговорността за случващото се на пресконференцията в навечерието на срещата.

Победа и нищо друго!

В другия двубой от същата група лидерът Люксембург приема Исландия. Тази среща също е от значение за нашите, защото евентуален успех на люксембургци би ги откъснал още повече в класирането.

Особено вълнуващо ще бъде в най-горното ниво Лига „А“, където се играят двата мача от трета група. Испания посреща Хърватия в сблъсък между двата отбора с пълен актив, след като „Ла Роха“ спечели с 3:2 в Лондон срещу Англия, а тимът на Славен Билич се наложи с 2:1 в Чехия. Това е и най-интригуващият двубой на деня, защото победителят прави сериозна заявка за първото място още на този ранен етап.

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В другата среща от трета група Чехия е домакин на Англия, като и двата отбора все още нямат точка. За Томас Тухел това е поредното изпитание след поражението от Испания у дома, а „трите лъва“ нямат право на нова грешка, ако искат да останат в спора за първите две места, които водят до четвъртфиналите.

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От Лига „В“ ще видим двата мача от първа група. Шотландия приема Швейцария, като гостите започнаха по най-добрия начин с успех 3:0 в Северна Македония, докато шотландците завършиха 0:0 в Словения. В другия двубой Словения е домакин на Северна Македония, като домакините имат една точка, а балканците все още не са ги открили.

Междувременно ще има и четири срещи от Лига „С“ извън нашата група. В първа група Финландия приема Беларус, а „суомите“ тръгнаха с категоричното 7:0 в Сан Марино, където Йоел Похянпало реализира първия хеттрик в изданието. В другия мач от групата Сан Марино е домакин на Албания, която също има пълен актив след успеха си с 2:0 над беларусите.

В трета група Словакия приема Казахстан, след като словаците надвиха Молдова с 2:0 и са еднолични лидери. Програмата за деня стартира именно с другия двубой от тази група, в който от 19:00 часа Молдова е домакин на Фарьорските острови.

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