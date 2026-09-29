Тодор Кючуков: Имахме шанс за Светослав Вуцов, но преминаването му в ЦСКА криеше риск

Бившият треньор на вратарите в ЦСКА Тодор Кючуков разкри за неподозиран трансферен сюжет на „Българска армия“. В гостуването си в подкаста на „Мач Телеграф“, специалистът от щаба на Александър Томаш призна, че ръководството е имало реалната възможност да привлече Светослав Вуцов. До подпис обаче не се е стигнало заради деликатен извънспортен детайл.

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„Преди да вземем Лапоухов, имаше възможност да привлечем Светльо Вуцов. По една или друга причина нещата не се случиха. Имахме своите съображения, тъй като той има фамилна история с Левски, и преминаването в ЦСКА щеше да бъде рисковано за него. Винаги обаче съм го харесвал. В последните мачове явно преминава през труден период, но просто трябва да го преодолее. Иначе в последните години той държи доста добро ниво. Всеки прави грешки, важното е как се изправяш след тях. Така че, ако трябва да отлича български вратар, това е той.“, заяви Кючуков.

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