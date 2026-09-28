Начало на мача: Турция 0:0 Италия

Националните отбори на Турция и Италия играят при резултат 0:0 в Бурса във втория си двубой от група 1 на дивизия “А” в Лигата на нациите.

Роберто Манчини предприе цели осем промени сред титулярите на Италия след домакинската загуба с 0:2 от Белгия, като своите места запазиха единствено капитанът Джанлуиджи Донарума, полузащитникът Сандро Тонали и Франческо Пио Еспозито. В отбрана има двама дебютанти, а именно бековете Майкъл Кайоде отдясно и Матео Руджери отляво, а централната двойка този път е изградена от Джорджо Скалвини и изтърпелия наказанието си Алесандро Бастони. В халфовата линия започват Давиде Фратези и Николо Фаджоли. Около Пио по двата фланга на атаката ще действат Джакомо Распадори и дебютантът Себастиано Еспозито. Така за първи път от ноември 2000 г. насам двама братя ще играят едновременно за “адзурите”, като тогава отново ставаше въпрос за нападатели - Филипо и Симоне Индзаги, които играха заедно за 11 минути при успеха с 1:0 над Англия. За последно двама братя стартираха за Италия през 1915 г., когато Алдо и Луиджи Чевенини се разписват за победата с 9:4 над Швейцария. Семейство Еспозито пък става първото с трима братя с мач за “Скуадра адзура”, тъй като най-големият от тях - Салваторе, дебютира за тима още през 2022 г. Междувременно, домакините от Турция пък са подредени в 3-4-2-1 с Баръш Йълмаз като централен нападател, на когото ще помагат основно Арда Гюлер и Джан Узун.

🚨🇮🇹 BROTHERS Sebastiano & Pio Esposito both START for Italy tonight.



The last time two brothers played together for the Italian National Team was Filippo & Simone Inzaghi in 2000. 🤯



Can’t even imagine how proud the Esposito family must be tonight ❤️



📰 Stat via @NicoSchira pic.twitter.com/oZDkRIFX1n — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 28, 2026

Първият удар дойде в петата минута, когато изпълнението на Распадори мина встрани от вратата.

ТУРЦИЯ - ИТАЛИЯ 0:0



Турция: Байъндър, Челик, Демирал, Елмали, Айдън, Йозджан, Кокчу, Кабак, Гюлер, Узун, Йълмаз



Италия: Донарума, Кайоде, Скалвини, Бастони, Руджери, Фратези, Тонали, Фаджоли, Распадори, Ф. П. Еспозито, С. Еспозито

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Снимки: Gettyimages