Мениджър на финалист в ФА Къп поиска от Ман Сити да върнат трофея

Бившият мениджър на Стоук Сити Тони Пюлис поиска ФА Къп от 2011 г. да бъде връчена на неговия отбор след информацията, че Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушения на финансовите правила на Премиър лийг. Именно „гражданите“ победиха Стоук с 1:0 във финала на турнира на „Уембли“ преди 15 години, а единствения гол в мача отбеляза Яя Туре.

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„След мача разочарованието ми беше погребано от факта, че бяхме играли срещу отбор, пълен със суперзвезди, и срещу елитен треньор като Роберто Манчини, като просто не ни достигна малко. Днес се чувствам много различно, както съм сигурен, че се чувстват и хората, свързани с останалите клубове, засегнати от успехите на Сити в периода между 2009 и 2018 г.“, заяви Пулис в своя колонка за "ББС".

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„Загубихме, но отборът, от който загубихме, беше признат за виновен в нарушаване на финансовите правила, определени от Премиър лийг. Те не просто победиха Стоук на финала за ФА Къп, а след това спечелиха куп трофеи и доминираха в английския футбол повече от десетилетие. Така че, след като правилата са били нарушени, какво ще бъде наказанието? Знам, че всички привърженици на Стоук ще искат Сити да ни предаде трофея, а всеки клуб, който е бил засегнат от действията им, ще обмисля правните си възможности“, добави той.

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Пюлис обаче не очаква Манчестър Сити действително да върне трофея и медалите от 2011 г., като допуска, че по-вероятният сценарий е сериозна глоба и отнемане на точки. Въпреки това той призна, че усещането за несправедливост остава. „Каквото и да се случи оттук нататък, ние никога няма да си върнем онзи ден и възможността да празнуваме в Стоук с купата и медалите, за които се борихме толкова честно. След нарушаването на правилата Манчестър Сити получи възможността да направи това вместо нас“, каза Пулис.

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Снимки: Gettyimages