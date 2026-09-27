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Мениджър на финалист в ФА Къп поиска от Ман Сити да върнат трофея

  • 27 сеп 2026 | 16:21
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Бившият мениджър на Стоук Сити Тони Пюлис поиска ФА Къп от 2011 г. да бъде връчена на неговия отбор след информацията, че Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушения на финансовите правила на Премиър лийг. Именно „гражданите“ победиха Стоук с 1:0 във финала на турнира на „Уембли“ преди 15 години, а единствения гол в мача отбеляза Яя Туре.

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„След мача разочарованието ми беше погребано от факта, че бяхме играли срещу отбор, пълен със суперзвезди, и срещу елитен треньор като Роберто Манчини, като просто не ни достигна малко. Днес се чувствам много различно, както съм сигурен, че се чувстват и хората, свързани с останалите клубове, засегнати от успехите на Сити в периода между 2009 и 2018 г.“, заяви Пулис в своя колонка за "ББС".

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„Загубихме, но отборът, от който загубихме, беше признат за виновен в нарушаване на финансовите правила, определени от Премиър лийг. Те не просто победиха Стоук на финала за ФА Къп, а след това спечелиха куп трофеи и доминираха в английския футбол повече от десетилетие. Така че, след като правилата са били нарушени, какво ще бъде наказанието? Знам, че всички привърженици на Стоук ще искат Сити да ни предаде трофея, а всеки клуб, който е бил засегнат от действията им, ще обмисля правните си възможности“, добави той.

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Пюлис обаче не очаква Манчестър Сити действително да върне трофея и медалите от 2011 г., като допуска, че по-вероятният сценарий е сериозна глоба и отнемане на точки. Въпреки това той призна, че усещането за несправедливост остава. „Каквото и да се случи оттук нататък, ние никога няма да си върнем онзи ден и възможността да празнуваме в Стоук с купата и медалите, за които се борихме толкова честно. След нарушаването на правилата Манчестър Сити получи възможността да направи това вместо нас“, каза Пулис.

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Снимки: Gettyimages

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