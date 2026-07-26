Инфантино към Аржентина: Поздравления за великолепното ви представяне, което допринесе за изключителния Мондиал

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е изпратил малко след финала на Мондиал 2026 поздравително писмо до Аржентинската футболна асоциация, пълно със суперлативи по адрес на "гаучосите". Разбира се, става дума за чисто протоколен жест и подобни писма са изпратени и на останалите отбори с медали на турнира (Испания и Англия), но все пак думите на боса на международната футболна централа са любопитни.

Писмото, изпратено до президента на аржентинския футбол Клаудио Тапия, първо изтече в аржентинските медии и впоследствие бе цитирано и от медиите в Европа. Инфантино благодари на Аржентина за приноса ѝ към успешното Световно първенство и аплодира техния професионализъм.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA President Gianni Infantino's letter to Argentina after the World Cup Final has been LEAKED



"I would like to reiterate my most sincere congratulations for this important new result for Argentine soccer.



The FIFA World Cup 2026 will remain in memory as… pic.twitter.com/gQ0D0JcdTz — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 25, 2026

„Уважаеми г-н Президент, вчера, неделя, 19 юли 2026 г., на великолепния стадион „Ню Йорк Ню Джърси“, Аржентина спечели сребърния медал от Световното първенство по футбол на ФИФА 2026 след вълнуващ финал срещу Испания“, пише Инфантино.

„Бих искал да повторя най-искрените си поздравления за този важен нов резултат за аржентинския футбол.



Световното първенство по футбол на ФИФА 2026 ще остане в паметта като незабравим празник на футбола, белязан от зрелищни мачове, появата на нови таланти, присъствието на големите фигури в спорта и изключителната атмосфера по стадионите, пълни с фенове.



Великолепното представяне на „албиселесте“ също допринесе решително за превръщането на това издание в изключително събитие, което плени милиони футболни ентусиасти по света“, продължава писмото.

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"Моля, предайте моите искрени поздравления на всички, които допринесоха за този великолепен резултат: на играчите, на треньора Лионел Скалони, както и на треньорския и медицинския щаб и, разбира се, на многобройните фенове, които съпътстваха и насърчаваха отбора по време на цялото състезание.



Тези победи винаги са плод на постоянна работа, професионализъм и внимание към детайла, но също така и на страст, отдаденост и любов към този прекрасен спорт. Всичко това предвещава много обещаващо бъдеще и без съмнение ще проправи пътя за нови и големи успехи за аржентинския футбол.



„Желая Ви, уважаеми г-н Президент, всичко най-добро в следващите състезания и се надявам да се видим отново много скоро. С цялото ми приятелство, Джани Инфантино.“



Аржентина успя да се забърка в множество скандали на Световното първенство, като след финала с Испания играчи на "гаучосите" налетяха да се бият с футболисти на "Ла Роха". След поражението множеството от аржентинските национали неуважително обърнаха гръб, докато отборът на Луис де ла Фуенте вдигаше световната титла.

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Преди това пък "албиселесте" предизвикаха оплаквания от британски високопоставени лица, след като след обрата над Англия празнуваха с банер с надпис „Las Malvinas son Argentinas“ (б.ред. - „Фолклендските острови са аржентински“). По тези казуси текат разследвания.

Самият Инфантино и ФИФА пък бяха неколкократно обвинявани в пристрастия и съдийско облагодетелстване в полза на вече бившите световни шампиони.

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Снимки: Imago