Лионел Скалони отрече скандал в аржентинския тим

Селекционерът на аржентинския национален отбор по футбол Лионел Скалони говори пред медиите при пристигането си в тренировъчната база на местната футболна асоциация (АФА) в Буенос Айрес.

По повод слуховете, че може да се оттегли от поста си, той заяви:

„След турнир като този трябва да преосмислим нещата. Най-важното е хората да знаят, че дадохме всичко от себе си. Отборът на Аржентина е това, което има най-голямо значение.“

Скалони категорично отрече да има вътрешни конфликти в отбора, като каза: „Не мога да повярвам, че ми задавате този въпрос. Ние вървим в друга посока, момчета.“

Относно евентуални санкции заради знамето на Малвинските острови, развято от играчите, Скалони заяви, че не знае дали ще има такива.

Междувременно Лионел Меси също се завърна в Аржентина във вторник за няколко дни почивка след загубата на финала на Световното първенство от Испания.

Частният самолет на Меси кацна в 6:27 ч. сутринта близо до родния му град Росарио, пристигайки от Форт Лодърдейл, Флорида. Въпреки че много фенове го очакваха с плакати и знамена, той не се появи публично.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google