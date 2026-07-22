Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Лионел Скалони отрече скандал в аржентинския тим

Лионел Скалони отрече скандал в аржентинския тим

  • 22 юли 2026 | 15:03
  • 489
  • 0

Селекционерът на аржентинския национален отбор по футбол Лионел Скалони говори пред медиите при пристигането си в тренировъчната база на местната футболна асоциация (АФА) в Буенос Айрес.

По повод слуховете, че може да се оттегли от поста си, той заяви:

„След турнир като този трябва да преосмислим нещата. Най-важното е хората да знаят, че дадохме всичко от себе си. Отборът на Аржентина е това, което има най-голямо значение.“

Скалони категорично отрече да има вътрешни конфликти в отбора, като каза: „Не мога да повярвам, че ми задавате този въпрос. Ние вървим в друга посока, момчета.“

Относно евентуални санкции заради знамето на Малвинските острови, развято от играчите, Скалони заяви, че не знае дали ще има такива.

Междувременно Лионел Меси също се завърна в Аржентина във вторник за няколко дни почивка след загубата на финала на Световното първенство от Испания.

Частният самолет на Меси кацна в 6:27 ч. сутринта близо до родния му град Росарио, пристигайки от Форт Лодърдейл, Флорида. Въпреки че много фенове го очакваха с плакати и знамена, той не се появи публично.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Световните шампиони Фабиан Руис и Гави получиха крайно любопитна награда от родния си град

Световните шампиони Фабиан Руис и Гави получиха крайно любопитна награда от родния си град

  • 22 юли 2026 | 15:40
  • 1010
  • 3
Спряганият за трансфер Фил Фоудън подписа нов договор с Манчестър Сити

Спряганият за трансфер Фил Фоудън подписа нов договор с Манчестър Сити

  • 22 юли 2026 | 15:26
  • 531
  • 0
Хамбургер се подсили с доскорошен нападател на Лестър

Хамбургер се подсили с доскорошен нападател на Лестър

  • 22 юли 2026 | 15:23
  • 533
  • 0
Интер заби 16 гола на германски аматьори в първата си проверка за лятото

Интер заби 16 гола на германски аматьори в първата си проверка за лятото

  • 22 юли 2026 | 15:00
  • 1539
  • 0
Аржентинците ще съдят за неверни обвинения в социалните мрежи

Аржентинците ще съдят за неверни обвинения в социалните мрежи

  • 22 юли 2026 | 14:39
  • 1402
  • 2
Оскверниха чисто нов стенопис на героя Феран Торес

Оскверниха чисто нов стенопис на героя Феран Торес

  • 22 юли 2026 | 14:05
  • 1442
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

  • 22 юли 2026 | 13:19
  • 28960
  • 48
Още един нападател аут за Левски срещу румънския шампион (групата на "сините")

Още един нападател аут за Левски срещу румънския шампион (групата на "сините")

  • 22 юли 2026 | 13:40
  • 20972
  • 18
ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

  • 22 юли 2026 | 11:47
  • 27338
  • 31
Янев и Цварц говорят в Баку - очаквайте на живо!

Янев и Цварц говорят в Баку - очаквайте на живо!

  • 22 юли 2026 | 16:24
  • 31
  • 0
Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 23629
  • 90
ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 5151
  • 11