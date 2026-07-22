Президентът на африканския футбол Патрис Моцепе подкрепи Инфантино за нов мандат

Президентът на африканския футбол Патрис Моцепе даде личната си подкрепа на шефа на ФИФА Джани Инфантино, който е кандидат за нов мандат, въпреки че бе много критикуван по време на Световното първенство. Това стана на пресконференция в Йоханесбург.

Тази подкрепа идва на фона на сериозните полемики на Световното първенство заради паузите за хидратация, идеята да се увеличи форматът до 64 отбора или спортното отменяне на наказанието на американския нападател Фоларин Балогун за осминафиналите срещу Белгия.

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"Взехме решение да подкрепим, и той има личната ми подкрепа, Инфантино. Той не само е добър приятел, но е и верен приятел и лоялен към Африка", каза южноафриканецът.

"Оценявам дълбоката му любов към футбола, ангажимента му към спорта и подкрепата за Африка", каза Моцепе през журналистите.

Той подчерта заслугата на президента на ФИФА за увеличаването на квотата на африканските отбори, които на последния Мондиал имаха четири директни квоти повече, както и още едно място на бараж.

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"Джани изигра основна роля при увеличаването на възможностите за африканските отбор на международната сцена", подчерта президентът. Африка бе представена от рекордните 10 отбора на Световното първенство това лято.

Джани Инфантино наследи Сеп Блатер като президент на ФИФА през 2016 и е кандидат за нов мандат през 2027, който може да бъде негов четвърти. Африка има сериозно влияние във ФИФА със своите 54 асоциации.

Инфантино не се радва на популярност в Европа, като УЕФА се кани да издигне сериозен конкурент на швейцареца, а президентът на Испанската футболна лига Хавиер Тебас заяви, че той "разрушава футболната индустрия".

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Снимки: Imago