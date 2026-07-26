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Осимен нападна шефовете на Галатасарай: Ще си тръгна, неблагодарници!

  • 26 юли 2026 | 06:18
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Осимен нападна шефовете на Галатасарай: Ще си тръгна, неблагодарници!

Нападателят на Галатасарай Виктор Осимен отправи остри критики към ръководството на клуба по време на живо излъчване в една от социалните мрежи.

„Вече три месеца не съм получавал заплата. Ако не бях аз, никой в света нямаше да знае за Галатасарай. Ако не ми платите, ще си тръгна, неблагодарници", заяви нигерийският нападател.

През изминалия сезон нигерийският национал отбеляза 22 гола и направи 8 асистенции в 33 мача, като помогна на тима си да спечели титлата.

Преди година той премина в Галатасарай от Наполи за 75 млн. евро. Преди това е играл за Лил, Шарлероа и Волфсбург.

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Снимки: Imago

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