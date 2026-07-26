Манчини е бесен, че не са го потърсили за треньор на Италия

Бившият селекционер на италианския национален отбор Роберто Манчини е разочарован, че не е получил предложение да се завърне начело на тима.

Под ръководството на Манчини „скуадра адзура“ спечели Европейското първенство през 2020 г. и записа впечатляваща серия от 37 мача без загуба. Впоследствие обаче отборът не успя да се класира за Световното първенство през 2022 г., а самият треньор напусна поста си изненадващо, за да поеме Саудитска Арабия. През 2025 г. той премина в катарския Ал-Сад, където се задържа по-малко от година и в момента е без отбор.

According to Il Corriere della Sera, Paolo Maldini’s decision to appoint Andrea Pirlo as Italy’s new head coach is not supported by everyone in the FIGC, while Roberto Mancini is upset with President Giovanni Malagò. pic.twitter.com/V1awatmqIe — Football Italia (@footballitalia) July 25, 2026

Според информация на „Кориере дела Сера“, Манчини е бил готов да поеме отново Италия и е очаквал новото ръководство на федерацията да се свърже с него. След като се разбра, че постът почти сигурно ще бъде зает от Андреа Пирло, Манчини е изпаднал в ярост и се чувства измамен.

Пирло вече е приел предложението да води националния отбор на Италия и се очаква да подпише своя договор в следващите дни.

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Снимки: Imago