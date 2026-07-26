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Манчини е бесен, че не са го потърсили за треньор на Италия

  • 26 юли 2026 | 05:57
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Манчини е бесен, че не са го потърсили за треньор на Италия

Бившият селекционер на италианския национален отбор Роберто Манчини е разочарован, че не е получил предложение да се завърне начело на тима.

Под ръководството на Манчини „скуадра адзура“ спечели Европейското първенство през 2020 г. и записа впечатляваща серия от 37 мача без загуба. Впоследствие обаче отборът не успя да се класира за Световното първенство през 2022 г., а самият треньор напусна поста си изненадващо, за да поеме Саудитска Арабия. През 2025 г. той премина в катарския Ал-Сад, където се задържа по-малко от година и в момента е без отбор.

Според информация на „Кориере дела Сера“, Манчини е бил готов да поеме отново Италия и е очаквал новото ръководство на федерацията да се свърже с него. След като се разбра, че постът почти сигурно ще бъде зает от Андреа Пирло, Манчини е изпаднал в ярост и се чувства измамен.

Пирло вече е приел предложението да води националния отбор на Италия и се очаква да подпише своя договор в следващите дни.

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Снимки: Imago

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