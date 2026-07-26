Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски похвали феновете на тима за относно действията им по време на снощното гостуване на Локомотив (София). Запалянковците на "сините" издигнаха транспарант в подкрепа на Любо Пенев и скандираха името на легендата на ЦСКА.

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"Синята" публика винаги е била високо, високо, високо над всички останали, над дребните сплетни, както се пее в една велика българска песен. "Синята" публика отново изнесе урок по човечност. Поклон до земята, Левскари. Кураж, Любо. Ще спечелиш и тази битка окончателно!", пишат левскарите.

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