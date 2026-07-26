Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

  • 26 юли 2026 | 11:19
  • 6559
  • 21

Левски похвали феновете на тима за относно действията им по време на снощното гостуване на Локомотив (София). Запалянковците на "сините" издигнаха транспарант в подкрепа на Любо Пенев и скандираха името на легендата на ЦСКА.

29 Локомотив (София) 1:2 Левски

"Синята" публика винаги е била високо, високо, високо над всички останали, над дребните сплетни, както се пее в една велика българска песен. "Синята" публика отново изнесе урок по човечност. Поклон до земята, Левскари. Кураж, Любо. Ще спечелиш и тази битка окончателно!", пишат левскарите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Краси Бислимов: Има резултат от проведената подготовка

Краси Бислимов: Има резултат от проведената подготовка

  • 26 юли 2026 | 09:14
  • 1516
  • 1
Треньорът на Монтана: Яд ме е, че не спечелихме

Треньорът на Монтана: Яд ме е, че не спечелихме

  • 26 юли 2026 | 09:11
  • 1375
  • 2
Трио от Черно море се завръща за варненското дерби

Трио от Черно море се завръща за варненското дерби

  • 26 юли 2026 | 09:06
  • 2873
  • 0
Отново е време за дербито на Варна!

Отново е време за дербито на Варна!

  • 26 юли 2026 | 08:00
  • 7393
  • 12
Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

  • 26 юли 2026 | 07:30
  • 3889
  • 3
Отрязаха Лудогорец за национал на Сирия

Отрязаха Лудогорец за национал на Сирия

  • 26 юли 2026 | 02:06
  • 11988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

  • 26 юли 2026 | 03:56
  • 41124
  • 17
Отново е време за дербито на Варна!

Отново е време за дербито на Варна!

  • 26 юли 2026 | 08:00
  • 7393
  • 12
Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

  • 26 юли 2026 | 07:30
  • 3889
  • 3
Ще се върне ли на върха световният шампион във Формула 1

Ще се върне ли на върха световният шампион във Формула 1

  • 26 юли 2026 | 08:13
  • 7264
  • 1
Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

  • 26 юли 2026 | 10:14
  • 9197
  • 4