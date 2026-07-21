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Скандалният Паредес: Беше чест да играя за най-добрия отбор в историята на Аржентина

  • 21 юли 2026 | 23:37
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Аржентинският халф Леандро Паредес излезе с публикация в социалните мрежи след края на Световното първенство. Аржентина загуби с 0:1 от Испания на финала. След последния съдийски сигнал на терена избухна сбиване с участието на Паредес. Първо аржентинецът агресивно хвана испанския защитник Ерик Гарсия за врата, а след това нападна халфа Гави, който се опита да защити съотборника си.

Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края
Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

„Благодаря ти, Аржентина!!! Обичам те сега и винаги. Днес пиша с тежко сърце, тъй като не успяхме да донесем на страната ни радостта, която толкова много заслужава – но с гордост, че дадохме всичко от себе си и че отново вдигнахме знамето си на най-високо ниво!“

Побойникът Паредес играл три мача с пукнато ребро
Побойникът Паредес играл три мача с пукнато ребро

„Благодаря на всички, които бяха част от този отбор, на играчите, които дадоха всичко от себе си, за да представят тази фланелка. Те го правеха до последната секунда на всеки мач! Беше чест да бъда част от най-добрия аржентински отбор в историята!“ написа Паредес.

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