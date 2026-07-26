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  3. Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

  • 26 юли 2026 | 10:14
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Ситуацията с Винисиус Жуниор отново е в центъра на вниманието в Реал Мадрид. Бразилският нападател навлезе в последната година от договора си, без да е постигнал споразумение за подновяване – факт, който неизбежно увеличава несигурността около бъдещето му след повече от година разговори между клуба и неговите представители, анализира "Марка".

Основната пречка остава финансова. Винисиус се стреми към заплата от близо 30 милиона евро нетно на сезон – сума, подобна на тази, която получава Килиан Мбапе, и която Реал Мадрид досега не е склонен да плати, разяснява най-големият испански спортен ежедневник. Позициите на двете страни остават раздалечени и докато няма разбирателство, бразилецът ще започне сезона с контракт, който изтича през 2027 г.

В този контекст се появява ход, който привлича вниманието. Реал Мадрид е започнал серикозни контакти с РБ Лайпциг, за да проучи условията за евентуален трансфер на Ян Диоманде. Сделката би била на стойност поне около 100 милиона евро – много сериозна инвестиция за подсилване на позиция, на която „белият балет“ вече разполага с предостатъчно играчи. Очаква се всеки момент Реал Мадрид да изпрати нова оферта към котдивоарския национал.

Именно поради тази причина интересът към Диоманде повдига въпроси. На пръв поглед е трудно да се намери място за попълнение от такъв калибър в състав с очевиден излишък на талант в атака. Първият извод, който се налага, е, че ако Реал Мадрид заложи на толкова голям трансфер, рано или късно може да последва значима изходяща сделка.

Арсенал прави опит да вземе Винисуис
Арсенал прави опит да вземе Винисуис

И точно тук отново се появява името на Винисиус. Не защото клубът е взел решение да го продава, тъй като желанието е да поднови договора му, а защото договорната му ситуация го превръща във футболиста, чието бъдеще в момента поражда най-много въпросителни.

Към този сценарий се добавя и друга важна информация. Според последните информации на "Тhe Athletic", Арсенал подготвя мащабна офанзива, за да се опита да привлече бразилеца. Лондонският клуб е готов да обмисли операция с огромни финансови измерения, ако в крайна сметка се отвори врата за преговори.

Сякаш обстановката не е достатъчно сложна, съществува и връзка, която свързва двете истории. Както Винисиус, така и Ян Диоманде са представлявани от една и съща агенция – „Рок Нейшън“ – детайл, който не изглежда маловажен в случая.

За момента няма нито отворени преговори за трансфер на Винисиус, нито окончателно решение за Диоманде. Въпреки това липсата на споразумение за подновяването на договора на бразилеца, навлизането му в последната година от контракта, интересът на Реал Мадрид към крило, оценено на около 100 милиона евро, и информацията за възможна офанзива от страна на Арсенал очертават сценарий, който предполага, че случаят „Винисиус“, далеч от това да затихва, навлиза в особено деликатна фаза.

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