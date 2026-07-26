Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

Ситуацията с Винисиус Жуниор отново е в центъра на вниманието в Реал Мадрид. Бразилският нападател навлезе в последната година от договора си, без да е постигнал споразумение за подновяване – факт, който неизбежно увеличава несигурността около бъдещето му след повече от година разговори между клуба и неговите представители, анализира "Марка".

Основната пречка остава финансова. Винисиус се стреми към заплата от близо 30 милиона евро нетно на сезон – сума, подобна на тази, която получава Килиан Мбапе, и която Реал Мадрид досега не е склонен да плати, разяснява най-големият испански спортен ежедневник. Позициите на двете страни остават раздалечени и докато няма разбирателство, бразилецът ще започне сезона с контракт, който изтича през 2027 г.

❓ Todos los interrogantes del caso Vinicius... y el fichaje de Diomande



✍️ Informa @jigochoa https://t.co/g0XGcHM11S — MARCA (@marca) July 25, 2026

В този контекст се появява ход, който привлича вниманието. Реал Мадрид е започнал серикозни контакти с РБ Лайпциг, за да проучи условията за евентуален трансфер на Ян Диоманде. Сделката би била на стойност поне около 100 милиона евро – много сериозна инвестиция за подсилване на позиция, на която „белият балет“ вече разполага с предостатъчно играчи. Очаква се всеки момент Реал Мадрид да изпрати нова оферта към котдивоарския национал.

Именно поради тази причина интересът към Диоманде повдига въпроси. На пръв поглед е трудно да се намери място за попълнение от такъв калибър в състав с очевиден излишък на талант в атака. Първият извод, който се налага, е, че ако Реал Мадрид заложи на толкова голям трансфер, рано или късно може да последва значима изходяща сделка.

Арсенал прави опит да вземе Винисуис

И точно тук отново се появява името на Винисиус. Не защото клубът е взел решение да го продава, тъй като желанието е да поднови договора му, а защото договорната му ситуация го превръща във футболиста, чието бъдеще в момента поражда най-много въпросителни.

Към този сценарий се добавя и друга важна информация. Според последните информации на "Тhe Athletic", Арсенал подготвя мащабна офанзива, за да се опита да привлече бразилеца. Лондонският клуб е готов да обмисли операция с огромни финансови измерения, ако в крайна сметка се отвори врата за преговори.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid’s front pages are dominated by growing uncertainty over Vinícius Jr.’s future at the club.



· MARCA describes the situation as a “Vinícius earthquake,” reporting that the Brazilian has not yet renewed his contract and is increasingly questioning his future… pic.twitter.com/Huc6Vgqebt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 26, 2026

Сякаш обстановката не е достатъчно сложна, съществува и връзка, която свързва двете истории. Както Винисиус, така и Ян Диоманде са представлявани от една и съща агенция – „Рок Нейшън“ – детайл, който не изглежда маловажен в случая.

За момента няма нито отворени преговори за трансфер на Винисиус, нито окончателно решение за Диоманде. Въпреки това липсата на споразумение за подновяването на договора на бразилеца, навлизането му в последната година от контракта, интересът на Реал Мадрид към крило, оценено на около 100 милиона евро, и информацията за възможна офанзива от страна на Арсенал очертават сценарий, който предполага, че случаят „Винисиус“, далеч от това да затихва, навлиза в особено деликатна фаза.

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