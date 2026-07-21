Блатер пак нападна Инфантино: Да си върнем футбола

Бившият президент на Световната федерация по футбол (ФИФА) Сеп Блатер повтори призива си Джани Инфантино – неговият наследник на поста, да бъде сменен и заяви, че „правилният отбор“ е спечелил Световното първенство. В неделя Испания се наложи с 1:0 след продължения над Аржентина, като латиноамериканците бяха жестоко критикувани заради прекомерната агресия, която беляза играта им, и липсата на голови положения.

Турнирът, който събра рекордните 48 отбора за първи път в историята, които пък изиграха 104 мача, което го превърна в най-дългия турнир – цели пет седмици. А имаше доста спорни моменти – най-вече от гледна точка на справедливостта. На първо място вниманието хвана отмяната на наказанието на американския нападател Фоларин Балогун. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че е помолил Инфантино да го пусне да играе, но шефът на ФИФА казва, че решението е взето независимо от Дисциплинарната комисия.

Блатер, който беше президент на ФИФА от 1998 до 2015-а година – в епоха на обвинения в корупция, написа във вторник: „Най-дългото Световно първенство приключи - с правилните шампиони. Но по пътя към финалната „празнична кутия“ турнирът беше загубил доверието си. Не бива да се позволява на политиката да засенчва играта. Сега е ред на феновете, играчите и националните асоциации да си възвърнат футбола и да го върнат към корените му под ново ръководство."

Инфантино пое поста от колегата си швейцарски функционер Блатер и е популярен сред много федерации заради разширяването на Световното първенство за мъже, което може да достигне 64 отбора през 2030 година.

Той ще се кандидатира догодина за четвърти мандат като президент на ФИФА, но някои европейски федерации, като например Германия, все още не са дали подкрепата си. Конгресът на ФИФА, който ще избере следващия президент на централата, ще се проведе през 2027-а година, припомня БТА.

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