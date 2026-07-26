Зенит стартира сезона с рекорд

Шампионът Зенит изравни рекорда за най-изразителна победа в първия кръг на руското първенство, след като разгроми Акрон с 5:0. Преди това победи със същия резултат в откриващия кръг са постигали Спартак (Москва) срещу Криля Советов през 1992 г. и Алания срещу КАМАЗ през 1997 г.

"Питерци" нямат загуба в първия кръг на руската Премиер лига от 2002 г., когато отстъпиха на Анжи с 0:2. По този начин Зенит записа серия от 24 мача без поражение в стартовите си срещи от турнира.

Срещу Акрон два гола отбеляза Александър Соболев, а по веднъж се разписаха Густаво Мантуан, Жон Жон и Фелипе Аугусто.

Това беше и най-убедителната победа като гост за Зенит в първия кръг на шампионата.

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